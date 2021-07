Lisardo ya “cerró la fábrica”

LISARDO: “NO QUIERO MAS HIJAS NI HIJOS, CERRÉ LA FÁBRICA Y MI RELACIÓN CON MI HIJA MARÍA, A QUIEN TUVE CON LISSET, ES COMO LA DE CUALQUIER SEPARADO, NO ES COTIDIANA, ES DE VEZ EN CUANDO”

¿Lisardo Guarinos, tienes dos hijas, María, la hija que tienes con la cantante Lisset de ojos verdes, y Fanny, ojos azules, quieres más bebés?

“Ya está cerrada la fábrica, no quiero más hijas ni hijos, cuestan mucho”.

¿Ya te amarraste el moñito con la vasectomía?

“Esas cosas no las puedo decir por mi mamá, mejor disfruto a mis hijas: Fanny ya está emancipada a sus 22 años, trabaja y tiene a su novio en España y María tiene 10 años”.

¿Cuando cases a tu hija Fanny le pondrás ultimátum al novio?

“Eso no debo hacerlo yo, sino ella que tiene la facultad suficiente para saber con quién está y con quien no”.

¿Ves mucho a María desde que te separaste de Lisset?

“Mi relación con mi hija María es como la de cualquiera separado, no es cotidiana. La veo de vez en cuando y duele, pero se convierte en otro tipo de relación, la cotidianidad la vive con la mamá, pero si hay una relación; así la tuve con mi Fanny toda la vida y no tengo ningún problema con eso, es sano siempre y cuando sepamos que no soy su amigo, soy su padre y si hace mal algo le digo: -Esto no va en esta casa-. No me meto en la educación de Lisset, cada uno tiene su educación y una plática común: el colegio”.

¿Y tu hija María te dice: -Papi, te amo?

“Siempre me lo dice, a mi me cuesta muy poquito decir te amo”.

¿Qué te falta para ser feliz?

“Quiero enamorarme, trabajar más, viajar, ver crecer a mis hijas y ver a mi mamá feliz”.

¿Creo que nunca amarás a una mujer como a tu mami?

“Empezando porque soy hijo único y tenemos una relación muy bonita y gracias a Dios mi mamá vive conmigo desde hace cuatro años en la casa que tenemos en Morelos, le di la casa e intento estar con ella lo más posible”.

¿Qué edad tenías cuando tu papá se divorció de tu mami?

“No me acuerdo, yo era un bebé y estuve 6 años sin verlo, pero nos carteábamos y con muchas terapias eso ya lo tengo superado”.

¿Le pegarías a una mujer?

“No, nunca”.

¿Ni a tu hija si se porta demasiado mal?

“Una palmadita con la mano abierta en algún momento de su vida sí, pero nada como mi mamá que me agarraba de las patillas y mi abuela me tiro un día una escoba y llegó a usar el cinturón, porque lo tenía en la mano si hubiera tenido un cenicero, eso habría usado”.

¿Has vivido siempre con mujeres?

“La única imagen paterna que tuve fue mi abuelo, pero murió cuando yo tenía 10 años. Después viví siempre con mujeres y me hizo muy sensible, sin sensibilidad no se puede ser artista”, concluyó Lisardo, quien llegó a México en 2002 a protagonizar “Los Miserables”, hizo “Víctor Victoria” con Daniela Romo, donde se enamoró de Lisset, “La novicia rebelde” y “Anita la Huerfanita”, entre otras obras de teatro.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ