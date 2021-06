Lola Cortés habló sobre el abuso que sufrió por parte de su padre

LOLA CORTÉS: “NUESTRO PAPÁ ABUSÓ DE NOSOTRAS CON VIOLENCIA, PERO NUNCA DIJE QUE SU ABUSÓ FUE SEXUAL”

Lola Cortés, ¿Perdonaste a tu papá Ricardo Cortés, de sus abusos en tu infancia?

“Si lo perdoné, pero no tengo nada que perdonarle pues nadie nos enseña a ser papás y a él tampoco le enseñaron, hice las paces con él cuando nació mi hijo “Balón” y vi que es tener un bebé”.

¿Tu hermana Laura también lo perdonó?

“Si, pero ella lo perdonó apenas ahora que murió mi madre, cuando papá nos dio el pésame y ella lo abrazó”.

¿Lo perdonaron a pesar de que abusó de ustedes?

“Sí abusó, pero ¡yo nunca dije que mi hermana y yo sufrimos abuso sexual con él! Mi papá si abusó de nosotros pero con violencia, nos golpeaba para educarnos, porque así lo educaron a él, si decíamos una palabra mala, nos soltaba cachetadas y claro, si nos

dio cinturonazos pero ¿en qué momento dije que abusó de nosotras sexualmente? Chequen bien las entrevistas, mi papá abusó de nosotras pero nunca fue un abusador sexual, resulta que ahora todos los abusos son sexuales, eso no es cierto, ¡hay muchos tipos de abusos!

¿Ricardo Cortés no te violó ni te manoseó ni te tocó inapropiadamente?

“Jamás, nunca, el hombre está loquito y nosotras estábamos loquitas y él nos pegaba. Mi mamá nos contaba que cuando Alma Muriel se ligó a mi papá y se lo llevó, yo le dije aliviada: -Ay, qué bueno que ya no tuve que sacarlo yo de la casa y que se lo llevó Alma-

Siempre le agradecimos a Alma: -Gracias de verdad por llevártelo, ¡gracias!”

¿Ricardo Cortés le pegaba también a tu mamá?

“No jamás, cuando éramos niñas era permisible educar con cachetadas, nalgadas y cinturonazos, yo corría, no de mi madre, yo corría lejos de mi padre porque si yo decía “tonto” venía el golpe y ¡moles, te volteaba la cabeza! ¡eso sí nos pasó!”

¿Le habrías dejado a tus hijos: “Pelota” y “Balón” en su casa de Cancún a tu papá para que los cuidara cuando estaban chiquitos?

“No, nunca, si no tenía la paciencia con nosotras, peor con los nietos, si vamos mucho a verlo, pero es un abuelo tremendo, lo amo pero con mis niños, no.”

¿Te llevarías a tu padre a vivir contigo cómo te llevaste a tu mami?

“No, porque yo soy mi padre por lo mismo no podríamos llevarnos, nos mataríamos pero, lo amo, lo admiro y me ha enseñado el amor al teatro, con la que siempre he sido muégano y con quien si vivo es con mi hermana y con mi sobrino Luciano, quien tiene asperger, un aspecto de autismo, me resuelve todo en tecnología, sólo que en cosas que para nosotros son comunes del diario, a él le resultan un poco más complicadas, pero tiene un sentido del humor y es un niño más bueno que el pan”. concluyó la divina Lola Cortés a la que amamos con locura en “Las estrellas bailan en Hoy”.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ