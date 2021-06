La buena y la mala noticia para Belinda

Belinda le dijo a Nodal: “A la antigüita, sin anillo de compromiso, no tendré a tu bebé y él le súper cumplió, Belinda se va a casar en la Catedral de México y la misma noche de la boda se embarazará del “Mesías”, como le llaman al hijo que van a tener: el “niño Dios”, quien recibirá de regalo de las abuelas y sus hadas madrinas, centenarios de oro para meter en su cochinito y le van a contratar a la nanny del palacio de Buckingham, por siete mil euros al mes.

¡Esa es la buena!, la mala noticia es que dicen que la Secretaría de Hacienda está afilando las uñas y anda tras Nodal por el anillito de compromiso que le dio a Belinda porque ninguna princesa de la época moderna ha recibido un anillo de compromiso tan caro y como que no están tan protegidos como creen, ya que incluso Nachito, el hermano que aspiraba a ser diputado habiendo terminado únicamente la preparatoria, también fue derrotado en las elecciones.

PERRONI SALIÓ DEMASIADO PERRONI; ELLA NIEGA DESBARATAR EL MATRIMONIO DE CLAUDIA MARTIN, PERO, ENTONCES, ¿POR QUÉ LA GUAPA OJIAZUL ESTÁ CONVENCIDA DE QUE SÍ SUCEDIÓ?

Perroni salió muy “Perroni”, su abogado, Guillermo Pous, dijo que Maite ya demandó civil y económicamente a Claudia Martin porque ella contó que Maite le bajó a su marido…

Ya sabemos que un marido hoy quiere decir: “presta para la orquesta”, pero encima de que dicen que la exRBD supuestamente desbarata el matrimonio, además, ¿quiere que le paguen la reposición del daño?

Si Maite gana la demanda, Claudia Martin pierde a su marido y sus ahorros y no sólo eso, sino que la bella ojiazul en una entrevista que me dio hace un par de meses me dijo que, por la pandemia, ella y Andrés Tovar, su marido, no pudieron irse de luna de miel y la tenían en standby, pero por lo visto el productor ya se echó la luna de miel con Perroni.

Maite, también demanda por daños y perjuicios a su exmarido con el que se casó en forma espiritual y con quien duró siete años, a Koko.

Maite, tan mona, guapa, famosa, ¿qué necesidad tiene de conseguirse un marido ajeno habiendo tantos peces en el mar? Y aunque te metas con un casado, hay reglas básicas, no mandas mensajes de amor a medianoche, como dicen que supuestamente hizo Maite, porque hablar a medianoche es atacar con alevosía y ventaja y si todo esto no es cierto, ¿porque diría Claudia Martin que así sucedió?

Por lo pronto, Claudia sufre horrible porque perdió el mismo día a su exitoso marido, sus ilusiones viendo su matrimonio destruido y encima ahora padece el dicho -entre abogados te veas- en los que tendrá que despilfarrar su dinero.

Si Maite no desbarató ese matrimonio, ¿por qué Claudia Martin tiene la percepción de que sí lo hizo? Ella no piensa que Maite es culpable sin ninguna prueba.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ