Luis Miguel se vuelve ángel de la guarda de Michelle Salas en la serie ¡Pura sensiblería cursi!

DE SER UN CANALLA CON SUS HIJOS, LUIS MIGUEL, EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE SU SERIE, SE VUELVE ÁNGEL DE LA GUARDA DE MICHELLE, ¡PURA SENSIBLERÍA CURSI!

La segunda parte de la serie de Luis Miguel es pura sensiblería cursi, de Luis Miguel ser el canalla con sus hijos en la primera, ahora se convirtió en ángel de la guarda de Michelle Salas, ¡Hasta Stephany Salas escribió en sus redes: -Mejor, cuéntame una de Pinocho!

Pintan a Luismi como papá ejemplar y aunque los productores llegaron a un acuerdo con Araceli para que ella quede muy digna, así pongan que vivieron juntos el amor idílico, ni eso borrará que ella lo tiene demandado y que él no ve a sus hijos hace años. Por eso Aracely Arámbula por primera vez, 12 años después de su separación, en un tuit da a entender que ella botó a Luis Miguel, escribió: -Si se puede, si yo salí de una persona que todos querían, ¿por qué tú no vas a salir del cucaracho?- Es hasta una buena frase publicitaria y muy pegajosa, ¡a lo mejor la adoptan y adaptan los partidos políticos!

El mérito de Luis Miguel es que se sigue hablando de él, que le siguen pagando fortunas, que sigue siendo el que más vende, que Luis Miguel sólo hay uno y él lo sabe.

MELINDA GATES LE PIDIÓ EL DIVORCIO A BILL GATES PORQUE YA SE PUEDE COMPRAR EL PLANETA MARTE Y VARIOS PAÍSES BANANEROS SIN TENER QUE AGUANTAR SUS MALOS HUMORES A BILL

Melinda Gates hizo cuentas y ella le pidió el divorcio a Bill Gates después de 27 años de matrimonio pues le tocan la mitad de unos pinchurrientos 129 mil millones de dólares con los cuales se compra países bananeros y el planeta Marte entero. Dicen que se quiere divorciar pues él es infiel pero con esa cantidad de dinero no dejas a un hombre ni aunque fuera gay y lo hubieras visto en la cama con el novio, no lo dejas ni aunque tuviera 10 hijos con otra familia, lo va a dejar, porque sabe que por ley le corresponde la mitad de su fortuna y ella quiere ser más rica que todas las reinas y millonarias del mundo, y porque se cansó de ser la sombra de él y ya tiene su vida resuelta para ella y para las cien generaciones después de ella.

Cuando contó las sumas de dinero estratosféricas que ni siquiera entran en nuestros espacios siderales que le tocan dijo: -Yo ya no tengo, porque aguantar que sea tacaño y aunque tienen cocina inteligente, la comida no se hace sola y a él le gusta comer en casa y que lo atiendan... ¡caras vemos, carteras y cuentas de banco no sabemos!

La diferencia es que en otras parejas se tienen que repartir: -¡A ti te toca el gato y el perro me toca a mí, la estufa para ti y para mí los cubiertos!- Melinda simplemente se aburrió de ver que los millones eran de él cuando ahora miserablemente a ella le tocan 65 miles de millones de dólares.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ