Despídete del cosplay: cómo lucirían realmente Ellie y Joel del videojuego de ‘The Last of Us’, si fueran humanos, según

"The Last of Us" es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment. Lanzado originalmente en 2013 para PlayStation 3, el juego ha sido aclamado por su narrativa intensa, personajes complejos y ambientación postapocalíptica. La historia se desarrolla en un mundo devastado por una pandemia causada por un hongo mutado, el Cordyceps, que convierte a los humanos en criaturas agresivas y salvajes. Los jugadores asumen el control de Joel, un sobreviviente endurecido, mientras escolta a Ellie, una joven aparentemente inmune a la infección, a través de un Estados Unidos colapsado.

Ellie y Joel son los protagonistas centrales de "The Last of Us". Joel, un hombre marcado por la tragedia y la pérdida, se convierte en una figura paterna para Ellie, quien a pesar de su juventud demuestra una fortaleza emocional y física sorprendente. Su relación, construida a lo largo del peligroso viaje que emprenden juntos, es el corazón del juego. Ellie, nacida después del brote del virus, representa una nueva esperanza para la humanidad, mientras que Joel carga con el peso de su pasado y las difíciles decisiones que debe tomar para protegerla.

LA VERSIÓN "REAL" DE ELLIE Y JOEL GENERADA POR IA

En Internet ha comenzado a circular una impresionante interpretación "realista" de Ellie y Joel creada con herramientas de inteligencia artificial. Estas imágenes generadas con IA muestran a los personajes con un nivel de detalle asombroso, como si fueran personas reales retratadas en una sesión fotográfica.

La fidelidad en las expresiones, rasgos faciales y ambientación ha sorprendido a los fans, quienes elogian cómo la tecnología logra capturar la esencia emocional de ambos personajes. Este fenómeno refleja el impacto cultural del juego y cómo la IA está transformando la manera en que imaginamos a nuestros personajes favoritos.

