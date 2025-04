Lisset muestra sus heridas después de caerse dentro de una coladera y afirma que "pudo haber sido mortal"

El pasado 12 de abril, la reconocida actriz y cantante Lisset vivió un angustiante accidente en las calles de la Ciudad de México, pues mientras caminaba por la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, pisó una tapa de concreto mal colocada y cayó dentro de una coladera. Gracias a su rápida reacción y fuerza física, logró sostenerse con su brazo izquierdo, evitando una caída que pudo haber sido fatal.

Tras el incidente, Lisset compartió su experiencia a través de redes sociales, mostrando las lesiones en sus brazos y expresando su preocupación por el estado de la infraestructura urbana. De la misma forma, la artista de 51 años enfatizó que su accidente pudo haber tenido consecuencias más graves si le hubiera ocurrido a un niño, una persona de la tercera edad o alguien con discapacidad.

Esto es una denuncia a todas las alcaldías de la ciudad, todo el sistema de drenaje es una porquería... gracias a mi fortaleza, cuerpo y músculos, este bicep me salvó, me fui completita en una falsa coladera, puse y me fui hasta abajo y me sostuve así (abriendo los brazos), declaró la actriz en su cuenta de Instagram.