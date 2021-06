La caída de la capital

¿La izquierda perdió la Ciudad de México? ¿Reflejan estas elecciones el cambio de una ciudadanía progresista a una conservadora? La respuesta contundente es ¡NO!

Lo platicamos con conocedores profundos de la capital del país, con integrantes de Morena e, incluso, alcaldes aún en funciones. Su análisis se resume así:

-La Ciudad de México no deja de ser de izquierda progresista. Lo que hizo fue decirles a Morena, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: No son de izquierda, no son progresistas, no son liberales; no les creemos… ¡Y sus servicios son pésimos!

-Es un voto “sentimental”, no es un sufragio por una idea de gobierno o un programa de acción; mucho menos por un partido. Es un voto en contra de…

-En la CDMX vimos un voto de castigo, “un voto de miedo y enojo”. El voto de una clase media que trabaja duro y vive al día, que tiene temor a perder un patrimonio forjado en los últimos 30 años.

-La clase media y media alta le dio el golpe de su vida a López Obrador.

Varias circunstancias se sumaron para propiciar el derrumbe morenista que los deja con 6 de 16 alcaldías: La pandemia —los miles de decesos, el batallar en hospitales, por conseguir oxígeno y medicamentos—; la tragedia de la Línea 12 del Metro; malos gobiernos y pésimos servicios; candidaturas deplorables y la soberbia…

Sí, la soberbia de Sheinbaum al querer controlar todo el proceso y las designaciones en la capital, cerrándole la puerta a sus contrincantes hacia 2024 (Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal), y abriéndole en cambio la puerta para elegir y operar a René Bejarano; auspiciando candidaturas deplorables de ex priistas y ex perredistas.

Poco o nada que ver en el derrumbe electoral de Morena en la CDMX la “campaña de desprestigio” a la que aluden el Presidente y la jefa de Gobierno. Más certero es el diagnóstico de Monreal: “Es una ciudad progresista, es una ciudad libre, es una ciudad altamente politizada; pero no solo politizada, sino muy independiente; el electorado, como en todo el país y muchas partes del mundo, no tiene dueño, y la gente en esta demarcación está muy informada”.

Lo ocurrido en la capital trae importantes consecuencias. Dos a destacar y el tercero lo dejaré como interrogante:

-Muestra que se le perdió el miedo a AMLO; se demostró que no es invencible.

-Lo ocurrido en la capital puede contagiar a otras entidades.

-López Obrador ¿pierde a sus candidatos presidenciales? ¿Habrá que sacar baraja nueva?

•••

GEMAS: Obsequio de AMLO sobre las elecciones: “La gente se portó muy bien. Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien… Se portó mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron lo fundamental, los resultados”.

POR MARTHA ANAYA

