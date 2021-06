Y ahora qué

A como se dieron las cosas al cierre de las casillas y, ante todo, por la manera como reaccionaron los líderes de los partidos políticos, las cosas no pintan bien para Morena. No, al menos, como hubieran deseado…

Mario Delgado tardó en salir a medios. Lo hizo después de que aparecieran —uno tras otro con su propio recuento de triunfos, según sus encuestas de salida— el priista Alejandro Moreno, el panista Marko Cortés y el perredista Jesús Zambrano.

Por si fuera poco, cuando lo hizo, Delgado no arrancó la lista de sus posibles triunfos. No. El de Morena empezó por reconocer la participación de la ciudadanía que salió a votar —sí, espléndido, pero no era el momento oportuno, cuando lo importante era posicionar los triunfos del partido—; luego hizo una referencia general de incidentes que hubo en el transcurso de la jornada y de los que, indicó, se presentarán respectivas denuncias.

Después de todo ello —como quien le da vueltas para decir lo que tiene que decir— el presidente nacional de Morena anunció que, según sus encuestas, ganaban Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima y Campeche (al correr las horas echaría montón y hablaría hasta de 12).

¿Felicidad con estos datos? ¡Para nada, evidentemente! Aún dándolos por buenos —cosa que había que poner en duda, pues varios de los estados habían sido ya también cantados por la Alianza Opositora minutos antes—, Morena apenas si se apuntaba, de saque, seis posibles gubernaturas de las 15 en juego.

Para ser la hora de las percepciones (entre seis de la tarde y las ocho de la noche), de llevar al imaginario la posibilidad de triunfos mayores, el dirigente de Morena lo hizo mal.

En Nuevo León, la joya de la corona, el partido del Presidente ni pintó. La disputa está entre los candidatos de la Alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza, y el de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Ambos, apenas cerraron las casillas, se declararon ganadores, ¡faltaba más!

Cerradas, a decir de los panistas y distintos conteos, lucían Campeche (por más que Alito la cantó como suya), San Luis Potosí y Michoacán. De la Cámara de Diputados, ni una palabra. ¿Serían éstas buenas cuentas para Morena? ¿La mayoría absoluta sería suficiente para lo que pretenden para el segundo tramo del sexenio? ¿Con cuántas —y cuáles gubernaturas— se darían por bien servidos? ¿Y la alianza opositora?

¿Qué significa para unos y otros ganar?

En la respuesta a esa pregunta se tomarán seguramente muchas decisiones por venir.

Por lo pronto, hacen fila las incógnitas: ¿Cómo reaccionará López Obrador ante los resultados? ¿Qué harán los partidos de oposición? ¿Cómo reaccionarán los empresarios? ¿Aceptarán los resultados los contendientes? ¿Judicializarán los partidos la elección? ¿Se anulará alguna elección?

GEMAS: ¡Hay un montón de gobernadores “triunfantes”!

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

