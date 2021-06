Otra vez en altamar

Esta semana tuve la fortuna de visitar el primer barco americano que sale de Estados Unidos, después de tantos meses. Con mucha emoción, les confieso que participé en la preparación del Celebrity Edge para recibir a sus primeros pasajeros.

15 meses después de que la pandemia obligara a los cruceros a detener su maquinaria y a repatriar a toda su tripulación, las navieras han iniciado su reconexión con el servicio y la excelencia. Semanas antes de que la temporada de cruceros se reanude, han comenzado las revisiones de todos los protocolos de seguridad, las pruebas PCR para la tripulación, los ambiciosos planes de vacunación, las prueba de cocina, los ensayos en los escenarios, las capacitaciones en los casinos y, por supuesto, los entrenamientos de servicio. Por fin, las embarcaciones y su crew esperan recibir, nuevamente, a los miles de pasajeros que, con la misma urgencia que ellas, anhelaban salir de casa y aventurarse en altamar.

Al interior del barco, el trabajo de toda la tripulación supone una logística digna de reconocerse y hay que enaltecer el detalle con el que las navieras trabajan durante los soft openings. Por primera vez –quizás en la historia–, todo el equipo de trabajo ha tenido la oportunidad de vivir el crucero como huéspedes durante el llamado stress test que consiste, básicamente, en lograr que la tripulación sienta y retome el ritmo normal al que estaban acostumbrados a vivir a bordo: caminar por el barco sin pasajeros y con todos los centros de consumo funcionando es algo que vale la pena recordar y que, difícilmente, volverá a suceder… restaurantes, snacks, bufets, suites con servicio a la habitación, mayordomos y un sin fin de servicios más están en operación para quienes somos contratistas y que debemos habitar el barco previo a su reapertura. Por supuesto, los simulacros no pueden faltar.

Con una ocupación del 70 por ciento y más de mil 500 pasajeros, Celebrity Edge zarpó este sábado 26 de junio desde Port Everglades, Florida, siendo el primero en reiniciar su travesía desde un puerto estadounidense. El 100 por ciento de las personas a bordo están vacunadas. También el Celebrity Millenium está celebrando su reciente salida desde St. Martin con, aproximadamente 1,200 pasajeros. La llegada de los pasajeros ha dejado lágrimas de emoción, tanto en la tripulación como en los huéspedes. En una misma voz, escuchamos a cientos de personas repetir “we are back, We are home!”

Hay que recordar que muchos adultos mayores estadounidenses acostumbran pasar largas temporadas a bordo de un barco. Por fin, llegó el momento en que pueden volver a casa: el gran regreso a la calidez del servicio que todos los viajeros esperan con ansias. ¡A viajar que la vida pasa rápido! ¡A vivir que hay mucho por vivir!

POR MONTSERRAT BARROS

@HOSPITALITYANDBUTLER

