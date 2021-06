Atropellos en Nicaragua

"Ante el atropello y los hechos observados en Nicaragua, hacía falta que por dignidad se produjera una nota de reprobación o la sugerencia para el retorno al estado de derecho y el respeto de las libertades ciudadanas. El que se produzca la recomendación del gobierno mexicano, implica la no aceptación de los modos y la represión que se está viviendo en ese país. No podemos olvidar que los temas que afectan los derechos humanos fundamentales nos incumben a todos y los estados o gobiernos particulares no pueden ignorar los atropellos o eximirse de hacer el señalamiento o la denuncia respectiva con toda oportunidad".

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

