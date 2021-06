Hasta el momento, ningún país en el mundo —incluido México— ha logrado garantizar una verdadera educación sexual integral para sus niños, niñas y adolescentes (NNA) por medio de sus programas educativos.

Aunque se habla de esfuerzos de algunas naciones por brindar una buena salud y bienestar en este ámbito para su población en edad preescolar a secundaria, son más las que no consiguen hacerlo, concluye el nuevo informe El camino hacia la educación sexual integral: Informe sobre la situación mundial, elaborado por UNESCO, ONUSIDA, Fondo de las Naciones Unidas para la Población, UNICEF, ONU Mujeres y OMS; que será presentado en París.

Pero, ¿cuál es la situación que vive México? La educación sexual integral es un tema que poco se toca en las escuelas públicas y privadas mexicanas y que no cuenta con la orientación necesaria para atender correctamente a los estudiantes del país. Actualmente, los programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), si bien tratan el tema de la sexualidad, no existe un verdadero acompañamiento a los estudiantes que llene los miles de vacíos por los cuales existen problemas de orientación sexual, embarazos infantiles y muchos más.

Sin embargo, este asunto incumbe también directamente a los padres de familia, quienes en diversas ocasiones no atienden esta parte de sus hijos, pues ellos tampoco tuvieron una educación sexual desde casa; entonces hablamos de una cadena que no se rompe y que es necesario cambiar, gran parte de esta carencia, se debe al machismo que aún predomina en los hogares mexicanos. ¿A qué punto han avanzado los países del mundo en la impartición de la educación sexual en las escuelas, y a qué punto es completa?, es la pregunta planteada en este estudio que evidencia la carencia de los gobiernos por brindar una educación sexual integral (ESI) de calidad. Stefania Giannini, subdirectora de Educación, asegura que en la UNESCO están preocupados por el elevado número de jóvenes que afirman no estar recibiendo una educación sexual. ¿Qué es la educación sexual integral? Es un espacio sistemático de enseñanza-aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los NNA al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad. Sin embargo, según especialistas en educación, no se trata de un contenido o una materia escolar, sino que forma parte del proyecto educativo de la escuela y requiere de un trabajo articulado con los centros de salud, las familias y las organizaciones sociales.

Para lograrlo habría que incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica equilibrada y permanente de las personas.

SINCRONÍA: La educación sexual integral es un derecho de niños y niñas de todas las escuelas del país, en sus tres niveles: inicial, primaria, secundaria, sean privadas o públicas.

