COVID 3, regreso a las aulas 0

El COVID-19 no dejó que el regreso a clases presenciales fuera limpio. A ocho días de que las escuelas abrieran sus puertas, ya hay tres alumnos (oficialmente) contagiados. Los casos se registran en la CDMX.

Apenas hablábamos la semana pasada de si los protocolos de higiene estarían bien realizados, o si se lograría mantener a la comunidad educativa aislada de este virus cuando, a sólo tres días de haber regresado a las aulas, la SEP informó de los primeros casos positivos de coronavirus ubicados en escuelas secundarias públicas de la CDMX.

El primero se dio en la Secundaria Técnica No. 80, alcaldía Tláhuac. El segundo, en la Secundaria Diurna No. 241 Emma Godoy, en la colonia La Esmeralda, de la GAM. Del tercero se informó el sábado: un alumno de tercer grado, en la Secundaria Diurna No. 61 Olga Esquivel Molina, en Iztacalco. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) fue la que alertó de los hechos, las escuelas deberán regresar a sus clases en línea.

Sin embargo, padres dan cuenta de otro supuesto contagio en una famosa escuela de la colonia Cuauhtémoc, pero hasta el momento ninguna autoridad educativa ha confirmado nada al respecto, por ello omito el nombre. En el colegio particular de la Benito Juárez donde había un posible caso, la SEP anunció que fue negativo.

Lo que sí es un hecho es que los casos de COVID-19 dentro de los planteles educativos podrían agravarse de no existir la ventilación adecuada en las áreas cerradas, principalmente salones y baños, pues la propagación del virus es rápida, como ya lo hemos experimentado durante más de año y medio, desde que inició la pandemia.

Si partimos del hecho de la falta de ventilación y recordamos cómo eran nuestros salones en la primaria y secundaria (públicas), veremos ventanas grandes, pero que son difíciles de abrir o sólo tienen ventilas pequeñas, ya sea en la parte superior o inferior, lo que no deja que el aire circule, además de que las ventanas que dan hacia los pasillos generalmente no abren. Por otro lado, tenemos escuelas que no cuentan con recursos para comprar purificadores de aire para cada salón, lo que ayudaría a limpiar el ambiente.

Dentro de las dudas que surgen en la comunidad educativa están: ¿Quién se hará responsable del tratamiento de los alumnos que dieron positivo y de sus familias, en caso de que hayan sido contagiadas? ¿Cómo será el protocolo de atención a las personas que tuvieron contacto con los alumnos infectados? ¿Cómo pagarán las pruebas? ¿Dónde se las realizarán?, además de las que se sumen al momento de seguir analizando esta situación.

•••

SINCRONÍA: Dice la SEP que sólo un millón de estudiantes dejaron la escuela por la pandemia, ¿será?

POR KARINA ÁLVAREZ

K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

@KAFARK84

PAL