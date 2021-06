¿Cuál fue el mejor juego de la E3 2021?

Por segundo año consecutivo la presentación del E3 se realizó vía streaming, hubo muchas sorpresas, otras decepciones por algunos títulos que no se anunciaron, algunos juegos que tal vez debieron llegar con algún remake con la nueva generación de consolas, y también unos títulos que no llegaron a ocupar los reflectores pero prometen ser grandes entregas.

Si bien ha cambiado la forma de lanzar nuevos proyectos, en parte porque los tiempos de desarrollo son cada vez más desafiantes, se presentaron algunos adelantos de juegos que vaya que le habían faltado a esta aún deslucida generación por la ausencia de las grandes desarrolladoras.

Dentro de los galardonados, hubo sorpresas, y otras que incrementaron el interés en esta generación de consolas:

Juego Más Esperado: Forza Horizon 5, Xbox Game Studios

Mejor presentación: Microsoft: Xbox & Bethesda Games Showcase

Juego Más Esperado de Capcom: The Great Ace Attorney Chronicles

de Capcom: The Great Ace Attorney Chronicles Juego Más Esperado de Nintendo : The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Juego Más Esperado de Square Enix: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Juego Más Esperado de Xbox/Bethesda: Halo: Infinite

Forza Horizon 5

De acuerdo a muchos medios especializados, el mejor juego presentado durante la E3, no fue un sandbox, ni el aplaudido The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Fue un título de Xbox Game Studios y que además es un juego de carreras, Forza Horizon 5. Por si había dudas de las mejoras que pudiera tener respecto a la entrega anterior, serán muchas. No solo el rendimiento la resolución 4K a 60 FPS está aprovechado al máximo, la increíble ambientación en México, además de mundos más grandes, tendrá diferentes modos de juego y modalidad de personalización de autos mejorados.

Traíler estreno Forza Horizon 5:

Del cine a los videojuegos

Hubo dos sorpresas más, una de las desarrolladoras Square Enix, presentó Marvel's Guardians of the Galaxy, mientras Ubisoft sorprendió con el impresionante y esperado tráiler de Avatar: Frontiers of Pandora, juego que han anunciado que llegará solo a la nueva generación de consolas. Si bien, anteriormente los videojuegos que recreaban una película no eran bien logrados, hoy los motores gráficos y equipos de desarrolladores, pueden llevar una adaptación al siguiente nivel.

La mención de honor se la lleva un juego que promete mucho en cuanto a narrativa y arte visión, Planet of Lana, de Wishfully Studios llegará en 2022 y de modo de juego gustó mucho, El tráiler oficial mostró el viaje de una niña junto a su pequeño amigo por un mundo maravilloso y lleno de vida, el sonido de ambientación es envolvente y combina a la perfección con una cinematográfica que ya lo hemos visto antes en juegos como Limbo, Child of Light y Gris.

Tráiler estreno de Planet of Lana:

Por David Mendieta

Director de Operaciones en Metrics

david.mendieta@metrics.digital

https://twitter.com/DavMendieT