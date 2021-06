Steam: ¡Llegaron las ofertas de verano en videojuegos!

Steam es una plataforma para compra de videojuegos en línea, se caracteriza por tener un amplio catálogo de títulos disponibles que se distribuyen en forma digital, en su mayoría para PC con sistema operativo Windows, aunque también existen unos cuantos para MacOs e incluso Linux.

Durante algunos momentos del año ofrece descuentos que van desde el 25% hasta el 85% del costo original en la mayoría de sus juegos. Estas rebajas de verano estarán disponibles a partir del día 25 de junio hasta el 08 de julio 2021, diariamente se publican nuevas ofertas.

Dentro de los videojuegos en promoción más vendidos encontramos: Grand Theft Auto V, Stardew Valley, Civilization VI Gold Edition, Assassin's Creed Odyssey, Sekiro: Shadows Die Twice, The Witcher 3: Wild Hunt, Bloodstained: Ritual of the Night.

¿Cómo seleccionar un videojuego en STEAM?

Algo muy importante a mencionar es que cada juego cuenta una descripción informativa que permite saber de qué trata y para qué público es recomendado, ya que existen diferentes clasificaciones por edades, la clasificación permite saber el público al que va dirigido.

¿Cómo comprar un videojuego?

Para poder comprar un videojuego dentro de la plataforma es necesario crear una cuenta en su tienda y contar con tarjeta de crédito o débito o una cuenta en PayPal.