E3 2021: Conoce toda la lista de videojuegos anunciados en el Nintendo Direct

Durante la conferencia de Nintendo, en E3 2021, la compañía dio a conocer un amplio catálogo de videojuegos que estarán disponibles próximamente en su biblioteca. Entre los anuncios destacan la llegada de nuevos títulos el mismo día de lanzamiento multiplataforma, así como algunas importantes actualizaciones.

Nintendo comenzó su Direct con el anunció del personaje Kazuya de Tekken que llegará al videojuego de Super Smash Bros. Ultimate como contenido descargable de pago.

El nuevo remaster de Life is Strange y la nueva entrega Life is Strange True Color también llegará a Nintendo Switch el 10 de septiembre.

Otro de los títulos que también llegará a la consola es Guardianes de la Galaxia.

El evento continuo con el anuncio de Worms Rumble y Two Point Campus que también se dirige a la consola híbrida de Nintendo, y llegarán en algún momento de 2022.

Mario Party Superstars se lanzará con nuevos mapas de la saga clásica y nuevos modos online, 100 minijuegos de todos los Mario Party estarán disponibles a partir del 29 de octubre de este mismo año.

Super Monkey Ball se encuentra cumpliendo 20 años, razón por la que Nintendo lo celebrará con una nueva entrega titulada Super Monkey Ball Banana Mania que estará disponible en el Switch el 5 de Octubre de este año.

Una de las noticias más esperadas fue la revelación de la quinta entrega de Metroid 5. Su nombre oficial será Metroid Dread y llegará el 8 de octubre de 2021.

Just Dance 2021 también llegará a la consola el próximo 4 de noviembre.

El videojuego de carreras Cruis'n Blast llegará en otoño de este mismo año.

Dragon Ball Z: Kakarot, el RPG de acción llegará con nuevos DLC el próximo 24 de septiembre.

Super Mario: Golf Rush llegará este mes acompañado de nuevas aventuras y algunos minijuegos en su interior.

El próximo Monster Hunter, estará disponible el 9 de julio en Switch y Steam.

Uno de los más exitosos juegos de Nintendo está de regreso en la consola, WarioWare llega con una nueva entrega titulada WarioWare: Get it Together la cual estará cargada de un montón de pruebas y retos a superar. Llegará en algún momento de 2021.

Otro de los lanzamientos más esperados, Shin Megami Tensei V, hizo aparición en el Direct con un gameplay dirigido a los fans de este JRPG. La nueva entrega llegará en exclusiva el próximo 12 de noviembre de 2021.

La saga Danganronpa, llegará a Nintendo Switch con tres entregas.

El terror/horror se hizo presente durante el Nintendo Direct tras el anuncio de Project Zero: Maiden of Black Water.

DOOM Eternal recibirá hoy una actualización del DLC The Ancient Gods, ya disponible para su descarga en la eShop.

Gracias a su remake, Tony Hawk llegará el próximo 25 de junio a la Nintendo Switch con dos entregas.

Strange Brigade, un videojuego cooperativo de disparos en tercera persona, ya se encuentra disponible para su adquisición en la eShop.

Mario + Rabbids también se hizo presente con el regreso de tres emblemáticos personajes que deberán controlar a la vez.

Advance Wars, el primer clásico de Game Boy Advance que ha sido totalmente recreado para Nintendo Switch llegará en diciembre.

La más reciente entrega de la saga de Zelda, Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo contará con un pase de expansión, el primer lote del DLC estará disponible el próximo 18 de junio.

Siguiendo la línea del universo de Zelda, Nintendo aprovechó el Direct para anunciar un recordatorio sobre la proximidad de la remasterización del Zelda Skyward Sword.

Con motivo de la celebración del 35 aniversario de The Legend of Zelda, Nintendo anunció un nuevo Game & Watch conmemorativo.

¡Y la tan esperada noticia se hizo realidad! Breath of the Wild 2 ha sido confirmada en el #NintendoDirect 2022 #botw2