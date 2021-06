El nuevo orden: ¿ser o no vacunado?

¿Verdad o reto? Es el juego que en percepciones y opinión pública están enfrentando las farmacéuticas que han desarrollado vacunas #Covid19. ¿Ya te vacunaste? ¿Cuál te pusieron? ¿Cuál escogiste (si fuiste a EE. UU)? ¿Ya tienes un imán en el brazo? Son solo algunos de los retos que las áreas de asuntos corporativos o comunicación enfrentan porque está en puerta una nueva

discusión: la discriminación.

Verdad: Bruce Springsteen es el primer espectáculo en regresar al icónico Broadway en Nueva York. No está disponible para todos, solo para aquellos que han sido vacunados con aquellas autorizadas por la FDA: Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson. Si fuiste vacunado por el Gobierno de México con AstraZeneca, ni te apuntes.

Reto: No, no es un tema exclusivamente del gobierno, es también de las empresas que las desarrollan. Este es un problema global y humanitario, no se pueden evadir responsabilidades.

El desacuerdo de muchas personas sobre la obligatoriedad legal o moral de vacunarse es también un reto humanitario que, al parecer, no están tomando como reto dichas empresas. Hay también quienes con conocimiento técnico aseguran que la puerta de la salida de la pandemia es el tratamiento -para inoculados y no-, no la vacuna.

Por su parte, los gobiernos deben de ser cuidadosos en implementar campañas de vacunación eficaces, al tiempo que no promuevan la discriminación. También deben prepararse para lo inevitable: la efectividad de la vacuna medirá también la efectividad de sus administraciones y el manejo de la crisis.

Hay una ausencia de estrategia que tenga como objetivo, al menos, generar equilibrios informativos. Ni hablar de la poca capacidad para evitar que haya diferencias tan marcadas entre las vacunas que aceptan unos países y otros. Esto genera discriminación y hay corresponsabilidad en ello.

La realidad técnica y tecnológica de que estamos descubriendo el camino juntos dejó de estar vigente en materia de comunicación, no es un mensaje clave poderoso o creíble porque por fuerza de poder o de juicio social se están generando percepciones que erosionan nuestra humanidad.

“Mi papá está en cuidados intensivos y tenía las dos dosis”, me decía un amigo. Contrasta con la felicidad de muchos otros cuando comparten que sus padres ya tenían el aparente privilegio de haber sido vacunados. La verdad es que, aunque los casos con enfermedad estén dentro del margen de eficacia declarado y aceptado por la emergencia, no podemos dejar de lado esas vidas, ni en términos humanos, ni en términos de reputación.

La circunstancia justifica los resultados, pero se agota el tiempo de gracia. La reputación no es más laxa por estar en contingencia. Recuperar lo perdido será más costoso.

Ojo: no es creer en la vacuna por creer en las empresas o viceversa, porque su reputación las respalda o porque nos urge salir de esta pandemia. Quienes desarrollan las estrategias de comunicación de estas empresas deben recordar que son justo estos momentos los que generan o erosionan la credibilidad. Es un asunto de humanidad.

POR ÓSCAR SANDOVAL

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

MAAZ