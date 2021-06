Cachetada a la mexicana: reacciones electorales

Todavía no terminábamos de votar y los partidos y los candidatos prostituían nuestro voto y la participación ciudadana en proporción directa al tamaño de su ego. Pareciera como si declararse ganadores borrara la diferencia de votos, los errores de gobierno o si diera certeza política y económica. Cerrar los ojos frente a los que no han votado por ti o dejaron de hacerlo no solamente no suma, agranda la grieta.

En política y en democracia no todo son curules, gubernaturas y presupuesto a costa de nuestros impuestos; las percepciones son lo que vale. En esta elección hay un costo en número de votos para la #4T, pero el más fuerte es político. A partir de ahora la polarización va a jugar contra Morena, por el simple hecho de ser gobierno.

En política uno más uno no siempre da dos. Los votos se pueden sumar y restar para construir el discurso del triunfo, para eso también sirven las alianzas. Lo que no entra en esa matemática son las percepciones y esas se hacen valer, para bien y para mal. Aquí algunos ejemplos.

“Hoy el outfit es la actitud” dice Martha Izquierdo de Juchitán en TikTok (344.8k seguidores). ¿Cómo habrá definido su outfit el Presidente para la reunión con la Vicepresidenta de Estados Unidos? No es casualidad, omisión, tampoco error la forma en la que se presentó: son percepciones y distractores.

La mal llamada manipulación mediática que el presidente López Obrador utiliza como justificación de sus errores tiene una frontera: la realidad.

Ayer, uno de los periódicos que no es del agrado de la #4T publicó que dejan sin contrato a médicos Covid, “uno de ellos, mi hermano”, me dijo un querido amigo. En el hogar de ese médico no hay manipulación, durante el pico de la pandemia priorizó el servicio sobre su propia familia y ahora, México, a través del Gobierno, no lo pone primero a él.

No es ni la primera, ni la última vez que sucede. Pasó también cuando discutieron el fin del outsourcing sin tomar en cuenta a las pequeñas y medianas empresas. Ahí es culpa solo de los políticos y de los líderes de los órganos empresariales.

Entres quienes retiraron su voto a Morena o ratificaron no votar por ellos, hay también un impacto en percepción la extensión de mandato del Ministro Zaldivar y en la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Su carta se percibe como “faramalla”.

Los políticos, la #4T no es la excepción, ni del todo diferente; cometen el error de solo contar a quienes votaron por ellos. En esta elección se los recordamos, pero hacen oídos sordos. A Emmanuel Macron, presidente de Francia, le dieron una cachetada físicamente; al Titular del Ejecutivo mexicano en las urnas y a los mexicanos en la respuesta que nos dan los políticos a nuestro voto.

“Toda realidad ignorada prepara la venganza” dijo Ortega y Gasset. Los ciudadanos somos los protagonistas de la elección y del país que mantenemos nosotros con nuestros impuestos. La pluralidad debe ser en las decisiones de gobierno, no solo en el sentido del voto. El hashtag usado por Morena de Mario Delgado #MayoríaDelPueblo es símbolo de realidad ignorada.

POR ÓSCAR SANDOVAL

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

dza