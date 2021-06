Las otras trabes, pernos y soldaduras para México

Los mexicanos somos administradores naturales del riesgo, lo mismo en las calles con la seguridad y el tráfico, que, en los negocios, las casillas de votación, la Línea 12 o las mañaneras. El semáforo verde nos permite salir a un mundo que parece, pero que no es el mismo. ¿Cuáles son los riesgos de negocios más grandes que enfrentamos a nivel global en 2021?

De acuerdo con el Barómetro de Riesgo de Allianz que consultó a 2 mil 729 expertos en administración del riesgo de 92 países y 22 sectores industriales la interrupción de las actividades de negocio, incluida la cadena de distribución es el primer riesgo que se enfrenta. Lo que llama la atención es que esto no llegó con la pandemia ya que en una década ha ocupado siete veces esta posición. Tal vez esto explica porque no enfrentamos desabasto frente al confinamiento.

Como es obvio, el riesgo para los negocios de un brote pandémico subió 15 lugares para llegar al segundo lugar. El miedo a cuándo llega la siguiente pandemia es incertidumbre real.

El tercero es la ciberseguridad que viene acompañado de costos asociados que aumentan en 20 millones de dólares por minuto de acuerdo con expertos de Specops Software. ¿Están nuestras empresas e instituciones preparadas económica y técnicamente para enfrentarlo?

El tamaño de este último riesgo también se mide por los 430 ataques (2006-2020) a nivel global cuyos costos o pérdidas fueron de más de un millón de dólares. Contrasta que mientras en Estados Unidos sucedieron 156, en Rusia solo ocho. Recordemos que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos descubrió en mayo de 2020 que hackers rusos estaban obteniendo información sensible de nuestro vecino del norte.

De los 10 principales riesgos, tres tienen que ver con temas públicos. En el lugar 5, aparecen los cambios en las legislaciones y la regulación, sobre los que en México somos expertos en legislar las ocurrencias del presidente en turno. Además, sumamos la obsesión del presidente López Obrador por señalar que “si la salud me lo permite, en septiembre del 24 termino mi mandato y me desaparezco”. Bien dice el dicho que “el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse”. Sufragio efectivo no reelección (ni ampliación de mandato).

En el octavo está la macroeconomía, en especial las políticas monetarias y la austeridad. Arturo Herrera quien con los vientos a favor será próximo Gobernador del Banco se México tiene claro que la viabilidad y la confianza parten de que los pronósticos que emiten sobre la economía se cumplan, nada de cifras alegres. Vamos de gane.

Se espera que las tasas de interés en Estados Unidos y Europa continúen bajas. Ojo con la austeridad que puede significar lo que la manzana para Adán y Eva. La degradación aérea es pico del iceberg, no se vaya a convertir en otra Línea 12.

Los riesgos estrictamente políticos y la violencia salieron de los primeros 10 en 2018, pero está de regreso, en parte como consecuencia del #Covid19 y de las decisiones de los gobernantes, pero también por factores adicionales. La violencia verbal y la polarización debe ser analizado a detalle por quien lo provoca, quienes se ven afectados y los administradores del riesgo.

Operativamente México sigue trabajando en condiciones normales, como lo hacía la Línea 12, pongamos atención a los otros riesgos o trabas, pernos y soldaduras para México. Consulte a los expertos.

POR ÓSCAR SANDOVAL

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

