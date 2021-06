Y defiende a Manuel Bartlett

Antes corrió a Irma Eréndira Sandoval que a Manuel Bartlett. Curioso: la primera exoneró al segundo; ambos funcionarios públicos dueños de muchas propiedades inmobiliarias, pero es ella la que sale por la puerta trasera. El costo de haberse entrometido en la contienda interna de Morena en Guerrero. Pero va más allá. Se inventan excusas para justificar los apagones en lugar de aceptar la ineficiencia de la CFE y de su director. Se defiende a quien se le “cayó” el sistema en el 88, con lo cual perdió el primer candidato presidencial de izquierdas que tenía posibilidades de resultar victorioso. Se le llama patriota a quien prefiere el carbón y combustóleo para generar electricidad en lugar de utilizar fuentes de energía limpia.

En la 4T se defiende lo indefendible. Los cortes de luz se han incrementado más de 200% comparado con otras administraciones, además de que se genera electricidad más cara y contaminante. Se cuestiona, desde la cuenta oficial en Twitter de la CFE, a quienes plantean interrogantes serias sobre Bartlett, a pesar de que los asuntos que se inquieren no tengan que ver con la empresa sino sobre su director. Preguntas tan serias de su pasado, como si es o no investigado por la DEA o si es verdad el rumor de que no puede poner un pie en aquel país a riesgo de ser arrestado. La defensa que se hace de Bartlett esboza a la 4T en su mayor podredumbre: no comprender que la administración federal debiera gobernar para todos y falsear la historia nacional diciendo que el poblano es un patriota.

Y tenemos, entonces, insensateces como la de Gibrán Ramírez afirmando que “la batalla de mayor dimensión de este gobierno la está librando un grupo de patriotas comandado por Manuel Bartlett. Si triunfa, tendremos condiciones para el desarrollo del país. Si no, estaremos postrados ante el extranjero. Eso, en este momento, es lo que más importa”.

Llamar patriota a quien forma parte, a través de décadas, del más rancio priismo, revela un desconocimiento de la historia contemporánea y una vuelta al pasado del que se supone la cuarta transformación y el país entero no quieren regresar.

Pero por alguna extraña razón, Andrés Manuel López Obrador ha decidido que se tiene que defender a Bartlett, al grado de aducir que existe una campaña en su contra. Insiste: “si hay pruebas, que se proceda, pero no se puede linchar políticamente”. Incongruencia en pleno cuando sabemos que él realiza esos linchamientos diariamente contra sus opositores.

Tal vez, la razón de la defensa a ultranza se deba a la propuesta de Bartlett de expropiar a las empresas privadas la generación de electricidad. Lo cual no solo sería una locura, sino ilegal y enviaría a nuestro país al peor lugar en competitividad a nivel mundial. ¿Dónde quedó el alumno del ENA, escuela aspiracionista de Francia? ¿Aquél a quien le enseñaron pugnar por lo mejor para su país? ¿Por qué prefiere apostar por el pasado? ¿Qué opina Tatiana Clouthier? Más allá de los dolores pasados (Manuel Bartlett vs. Manuel Clouthier), ¿cómo afecta la actitud del director de la CFE en el TMEC en la inversión extranjera directa, en las objeciones de la planta productiva nacional y extranjera? Se equivocan AMLO y los lopezobradoristas: no hay una campaña en contra de Bartlett, es él quien encabeza una campaña en contra de nuestro país.

POR VERÓNICA MALO

