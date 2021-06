Cambiar el rumbo

“Alguien luchó por tu derecho al voto. Úsalo”.

Las campañas terminan el día de hoy. Es una buena noticia, ya que tanto en medios de comunicación y, sobre todo, redes sociales habrá un respiro antes de llegar al domingo, día de la jornada electoral. Deberá ser un periodo para reflexionar el voto antes de asistir a las urnas, unos días de repensar al país, en el momento en el que se encuentra, y contrastarlo con el país que queremos. Mirar hacia un futuro próximo donde salir de la crisis económica sea posible, donde podamos transitar por las calles sintiéndonos seguras, en un país que en realidad sea la casa de todos.

Sin embargo, la ruta para estas reflexiones no serán las campañas que hemos vivido para estas elecciones intermedias, indudablemente. Y es que estas contiendas electorales estuvieron marcadas por la violencia, por un excesivo uso de marketing político reflejado en las redes sociales, en lugar de propuestas concretas para resolver las problemáticas actuales, salvo honrosas excepciones. Bailes, tiktoks y colores fosforescentes inundaron la arena política. Sartori lo presenta como “política del espectáculo”, la cual poco a poco va vaciando, precisamente, a la política como tal.

Aunado a lo anterior, y como lo he mencionado en este espacio, estas contiendas también se volvieron plebiscitarias (con sus matices, ya que en cada región, estado y municipios existen lógicas de política electoral muy particulares), en contra o a favor de López Obrador y la 4T. Lo que sí hemos podido observar a lo largo de este proceso es que Morena se ha caído en las encuestas, al inicio, estos estudios demoscópicos ponían al partido del Presidente como ganador de 12 de 15 gubernaturas que están en disputa, y hoy, ya con las y los candidatos en campaña, sólo accederían a siete, y esto si en la jornada electoral salen a votar las personas encuestadas.

Asimismo, para la Cámara de Diputados las casas encuestadoras colocaban a Morena ganando dos terceras partes de las curules, es decir mayoría calificada, con la cual el Presidente podría cambiar la Constitución sin pasar por un consenso multipartidista. Al día de cierre de campañas, los pronósticos son más realistas y Morena obtendría sólo la mayoría simple (la mitad más uno), lo que permitirá a los demás partidos ser parte de la conversación en el Palacio de San Lázaro y así detener los caprichosos designios del titular del Ejecutivo. Esta es la real importancia de las elecciones intermedias del próximo 6 de junio.

Si bien las campañas (o casi todas) no ayudaron a informar a la sociedad acerca de sus propuestas, hoy nos toca valorar el peso de nuestro sufragio, la relevancia de la generación de contrapesos y lo vital que es una democracia sana para nuestro país. Una labor nada fácil, pero completamente necesaria. Después de casi tres años del gobierno que prometió una transformación, la realidad es que México no se encuentra bien. Así, será responsabilidad de la ciudadanía despertar el 7 de junio con una nueva realidad política o seguir inmersos en este camino donde no se alcanza a vislumbrar la luz al final del túnel. Está en nosotras y nosotros generar los contrapesos que tanto necesita el país. Es momento de cambiar el rumbo.

