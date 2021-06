"Impulsar alternativas. El proceso electoral resultó en contención del crecimiento en el congreso del partido en el poder, pero también evidenció su avance territorial en el pacífico. En el país y en la capital no se quiere estar divididos sólo se quiere estar representados. Hay sin embargo, una forma de operar que prefiere la división para poder vencer y controlar, cuando lo que conviene es unir y hacer alianzas para crecer y no para subordinar. Urge dar rumbo y contenido a las propuestas y otros agentes de cambio, para que el espacio no se llene otra vez de manipulación y más división”..

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

PAL