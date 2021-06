De sorpresa en sorpresa

Increíble resulta señalar que el deseo de superación, la mayor educación y el crecimiento que ello genera, sea un obstáculo para el progreso del país. Se trata de un crecimiento de capacidades para la generación de valor, no sólo para unos, sino para todos. Se desconoce lo que la educación hace al desarrollo social y al denostar al que progresa se señala negativamente a quien no comparte una visión mediocre de la vida. La mayor educación ofrece oportunidades, pero también crea compromiso y solidaridad social. Eso no se consigue desde la ignorancia y menos dependiendo de quien no sabe producir.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

dza