¿Sheinbaum no sabía de la nota del NYT?

Mal momento para tensar más las cosas dentro del círculo del presidente López Obrador. Hace apenas una semana en Palacio Nacional se amanecían con los resultados adversos del domingo 6 de junio en la CDMX, donde por primera vez desde que gobierna la izquierda -1997- perdieron la mayoría de las alcaldías -9 de 16-. Hoy deben atajar otra crisis: el sospechoso golpeteo contra piezas claves en el ajedrez presidencial.

El dardo lanzado ayer al Canciller Marcelo Ebrard y al ingeniero Carlos Slim, a través de la primera plana del The New York Times, diario que ha realizado señalamientos recurrentes contra la 4T, enrarece más el clima en un momento de turbulencia.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que nada tuvo que ver con la nota publicada, en la que se construye la narrativa “según varias personas con conocimiento de las averiguaciones oficiales” sobre las causas del colapso en un tramo elevado de la Línea 12, responsabilizando al gobierno de Ebrard y al grupo constructor, de Slim, pero ¿ya le preguntó al director de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino desde hace cuánto sabía del reportaje? ¿Durante cuánto tiempo mantuvo comunicación fluida con quienes lo elaboraron?

¿Sabe la Jefa de Gobierno qué información les dio? ¿O no la enteró? ¿Se fue por la libre?

Según el NYT, el tramo de la Línea 12 habría colapsado porque clavos de acero vitales para sostener el viaducto elevado no fueron soldados de manera adecuada por las “prisas” de inaugurar la obra antes de que terminara el sexenio de Ebrard.

"Esa es una de las principales explicaciones que manejan funcionarios de la CDMX, según varias personas con conocimiento de las averiguaciones oficiales sobre el desastre", señala el reportaje. ¿De qué funcionarios habla? ¿Peña Merino es la fuente principal?

No sería la primera vez. Fuentes en contacto con la información lo señalan tanto a él, como a su #2, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, de haber filtrado también al NYT, datos sensibles sobre el manejo de la pandemia, en agosto del año pasado.

En un reportaje publicado el 8 de agosto de 2020, titulado “Cifras ocultas: México desatiende ola de muertes en la capital”, que tenía como blanco al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el periódico aseguraba en su primer párrafo que “el gobierno mexicano no informa de cientos, posiblemente miles, de muertes por coronavirus en Ciudad de México, ignorando a los angustiados funcionarios que han contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente, según información confidencial revisada por The New York Times”.

Ayer por la mañana, luego de publicarse la nota en el diario estadunidense, Sheinbaum se deslindó de su contenido, pero dejó abierta una interrogante en su cuenta de twitter: ¿Habría que preguntarse qué intereses no esclarecidos están detrás de este artículo?

Quizá la respuesta está a unos pasos de su oficina.

