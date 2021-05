¡Mentiras! (léase con arrestos de Lupita D'Alessio)

El viernes en la conferencia matutina el presidente López Obrador leyó la nota diplomática que envió a la embajada de Estados Unidos en México y esclareció “es una nota diplomática por eso también la sutileza, la sensibilidad, finura en el texto, porque los diplomáticos son así y así debe de tratarse un asunto de esta naturaleza”.

Previo a la lectura de la carta y minutos antes de reunirse a distancia con la vicepresidenta Kamala Harris, acusó al gobierno

estadounidense de golpista por financiar organizaciones que buscan desestabilizar a su gobierno, como Mexicanos Contra la Corrupción y Artículo 19.

Acto seguido, nos informó que había sostenido una reunión con el Presidente de la Corte Arturo Zaldívar para abordar temas relacionados con Ayotzinapa y la Guardería ABC. También aseguró que por décadas padecimos de los fraudes electorales, varios supuestamente perpetrados en su contra, desde el INE y el Tribunal Electoral.

Y siguió la victimización y la política ficción: el presidente nos contó que el expresidente Salinas tenía un fichero con los cheques que entregaba a los periodistas que se enriquecieron durante la larga noche neoliberal. También le compartió al pueblo de México las razones por las que no ha visitado a los heridos o a las familias de las víctimas “eso tiene que ver con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía […] esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, eso tiene que ver con el conservadurismo”.

De acuerdo con la consultora Spin, el presidente dice en promedio 85 mentiras diarias en la mañanera. Estas conferencias han servido para instaurar el régimen de la calumnia. El “tengo otros datos” ha establecido la realidad de los hechos alternativos y no solo es una frase que se acuñó para justificar la falta de verdad: es la declaración de que el gobierno del presidente López Obrador

tiene el derecho de engañar abiertamente. Inventar es inherente a la especie humana.

El personaje entrañable de la serie de televisión Dr. House reiteraba constantemente “todos mentimos”. Sin embargo, la mentira obradorista es diferente, porque orquesta la falsedad desde el poder; es el engaño del embaucador, del pasado de lanza. No hay defensa alguna para este tipo de mentira ya que su único propósito es acrecentar y afianzar su poder.

Cuando plantea que le robaron las elecciones por años, lo que quiere es distorsionar la verdad para no solo adueñarse de la narrativa política contemporánea sino adueñarse de la historia y reescribir la realidad. La post verdad se ha instalado en nuestro país, los primeros damnificados son los periodistas que se encuentran en la primera línea de batalla. También lo padecemos los

ciudadanos y los frágiles cimientos de la poliarquía mexicana.

Tu me enamoraste a base de mentiras, mentiras / Tu me alimentaste siempre de mentiras, mentiras / Que estúpida que siempre te creí / Mentiras, mentiras / Yo que he dejado todo por seguirte a ti / Y te he dado mucho más que a nadie di / Te he entregado de mi vida lo mejor / Y hoy me llamas y me dices…

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

POLITÓLOGO

@AECHEGARAY1

