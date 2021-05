El desinfle de Morena

Morena se desinfla a un mes de las elecciones. Así lo reflejan las encuestas. Al partido del Presidente le pesan tres grandes problemas. El primero es económico. A pesar de que ayer se reveló que en la encuesta de expectativas económicas de Banco de México los economistas elevan a 4.76 por ciento el pronóstico de crecimiento del PIB para este año, lo cierto es que el empleo no se ha recuperado totalmente y que los negocios quebrados durante la crisis no se pueden recuperar.

Quien se fue a la bancarrota hoy está tratando de recoger los pedazos de lo que quedó: las empresas, uno que otro activo; y los desempleados alguna habilidad para reinsertarse en el mundo laboral. Si a eso sumamos inflación creciente, dólar y gasolinas caras, el partido del Presidente está contra la lona.

El segundo es sanitario. La huella del dolor que han dejado más de 217 mil fallecidos; la vacunación errática en la que faltan segundas dosis; la propia velocidad de la campaña de vacunación; y la carencia de medicamentos para otros padecimientos pusieron en evidencia que la obsesión presidencial por reducir costos está pasando una factura electoral enorme para el partido oficial.

Difícilmente alguien que haya atestiguado otras épocas con abasto adecuado de medicamentos en el IMSS, y que hoy enfrenta estas carencias, votará por Morena. AMLO estimó que vacunar a la población sería visto como mérito de su gobierno. Pero, la gente no lo percibe así, sobre todo al atestiguar la masiva y exitosa campaña de EUA. La gente cree que pudo ser si no igual aquí, sí parecido. Tristemente no se ejecutó de forma adecuada la estrategia.

El tercero es de conciencia política. Los episodios de desaseo de muchos políticos de ese sello están exhibiendo a Morena como grupo vulgar y cínico. El Presidente no logró contagiar a su movimiento de pulcritud moral. Los votantes tienen la impresión de que Morena se convirtió en botín de privilegiados, no de auténticos servidores públicos. El caso Salgado Macedonio ha sido el clímax de ésto. El atributo de superioridad moral quedó aislado únicamente en la persona del Presidente. Pero, varios de los demás son

unos pillos convertidos en candidatos morenistas.

ESTRATEGIA SAMSUNG

La firma coreana Samsung salió fortalecida de 2020 del sector de pantallas, al acumular 31.9 por ciento de participación de mercado por ingresos, según datos de Omda. En México, la división de electrónicos de consumo que encabeza Alejandro Jaritz ha visto un mercado explosivo en televisores de 75” en adelante. Para este año, la marca privilegiará su línea Lifestyle y Neo QLED 2021, que ahora se embalan en empaques ecológicos y que tienen controles remotos con batería recargable.

DECATHLON

El nuevo CEO para México de la firma francesa Decathlon es Miguel Ángel Sánchez Candón.

