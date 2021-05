Aerolíneas en EU, las que ganan

Una consecuencia de la degradación de México a Categoría 2, por parte de la FAA, es la imposibilidad para que las aerolíneas del país puedan crecer con vuelos al otro lado del Río Bravo.

Muchos de los costos para la aviación son en dólares, de ahí la relevancia de ampliar sus ingresos en moneda dura. Otro aspecto no menor, es que históricamente las aerolíneas de bandera estadounidense han tenido más asientos en eso de traer turistas a México.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués acaba de dar cuenta de ello al divulgar las estadísticas más recientes de la Official Airline Guide (OAG), donde destaca que para la temporada de verano existe una oferta de 3.5 millones de asientos programados en rutas de Estados Unidos hacia México.

Esto es 2.3 millones de asientos más que en el mismo periodo del 2020, algo natural si consideramos que el año pasado en esas fechas estábamos en lo peor de la crisis sanitaria.

Para el próximo verano, que abarca julio y agosto, se prevé una oferta de 1.3 millones de asientos programados en líneas aéreas mexicanas, con rutas de la Unión Americana hacia algún destino mexicano.

Según la OAG, la oferta de asientos programados en aerolíneas estadounidenses, en el periodo mencionado, con rutas hacia México suma 2.1

millones de asientos, lo que explica la ventaja que le comento.

LA RUTA DEL DINERO

Un foro virtual que durante la pandemia ha crecido a partir de la calidad de sus invitados es Norte Económico, de Grupo Financiero Banorte, que tiene como mandamás a Carlos Hank González, y que acaba de cumplir su primer año. El evento ha tenido entre sus ponentes a funcionarios como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez; el Premio Nobel de Economía, Jospeh Stiglitz; funcionarios de organismos internacionales, como Alejandro Werner; y empresarios como Germán Ahumada, director general de Consorcio ARA... Durante la carrera electoral son fundamentales las gestiones que se hacen al interior de las fuerzas políticas para sensibilizar a sus candidatos, en ese sentido, son de resaltar las capacitaciones que se impulsan en Redes Sociales Progresistas (RSP), que capitanea Fernando González, ya que instruyó que sus abanderados a lo largo del país recibieran pláticas por video y/o presencial para eliminar la cosificación de la mujer, promover la sororidad y construir un sistema legal que no permita ningún tipo de violencia de género. No son los únicos talleres impartidos por Edgar Manuel González Contreras, representante del partido ante la Comisión Nacional de Vigilancia del INE, ya que entre ellos también se promueve el apego a la cultura cívica y legalidad durante las campañas, al no entregar dádivas y acercarse a los ciudadanos con propuestas, entre ellas, algunas centradas en los jóvenes y en lograr condiciones de transporte seguro, educación, empleo y planificación familiar, ya que dicen hay preocupantes niveles de embarazo en menores de edad. Es una nueva forma de hacer política desde esa nueva trinchera.

