Cuando el voto ‘útil’ se vuelve inútil

Sabemos que la elección legislativa a nivel federal está llamada a ser un referéndum. La decisión más importante que el elector debe tomar, en ese sentido, es si darle poder a López Obrador para continuar el proceso de transformación que se ha planteado o castigarlo por su desempeño; ponerle frenos o buscar contrapesos.

En las elecciones locales, la lógica debe ser otra. Quienes entretienen la idea del “voto útil” harían mal en trasladar su lógica a los gobernadores y presidentes municipales. Un elector consciente en Chihuahua sería ingenuo si cree que estará castigando a López Obrador al votar por una candidata como Maru Campos, que enfrenta serias acusaciones por haberse beneficiado de la nómina secreta de Duarte.

Un elector neoleonés, por más que simpatice con Morena, debe pensar dos veces antes de votar por una candidata como Clara Luz Flores, la cara amable detrás de la cual se esconde el poder caciquil de Abel Guerra, y una pareja política que ha hecho negocios al amparo del poder.

Un vecino de Magdalena Contreras puede o no comulgar con el obradorismo de Patricia Ortiz Couturier, que busca reelegirse como alcaldesa, pero allí la batalla de fondo no es ideológica. Tiene que ver con salvaguardar la decencia. Votar en contra del candidato aliancista, Luis Gerardo Quijano, es casi un deber moral. Sería absurdo que los críticos de Félix Salgado sufraguen en Contreras por un candidato perteneciente al grupo de Cuauhtémoc Sandoval, exhibido por encabezar una red de prostitución y trata que sigue siendo investigada. Naturalmente, tampoco hay que votar por alguno de los 78 candidatos enlistados en la lista de agresores sexuales de Observatoria Ciudadana (https://bit.ly/3fneiJ8).

Un elector en Guadalajara tendrá que pensar dos veces si vota por Carlos Lomelí, señalado desde que inició esta administración de hacer negocios desde su posición de superdelegado. Pero antes de inclinarse por la otra opción, Rafael Lemus, ese elector querrá saber si el candidato emecista efectivamente adeuda al fisco 8 millones de pesos. Al decidir nuestro voto por determinado candidato es de enorme importancia conocer si ha cumplido con la más importante de todas las responsabilidades que tiene un ciudadano: pagar impuestos. Basta de vivir en un país donde la evasión y la defraudación fiscales están tan normalizadas que la ley no frena a un evasor para concurrir a una elección popular.

Un perfil como el del oaxaqueño Juan Carlos García Márquez, que está por cumplir 10 años sin pagar un peso de impuestos, no puede ser electo a presidente municipal en Santa Lucía del Camino. Tampoco el ex gobernador, Andrés Granier, el siniestro Jorge Hank Rhon, que busca gobernar Baja California por el PES, a pesar de adeudar unos 30 millones de pesos, o el aliancista Fernando Flores Fernández, que al parecer debe 69 millones y pretende gobernar Metepec, como muchos otros que no pagan sus impuestos. Que el voto útil no se convierta en un voto inútil.

POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA

