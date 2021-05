Ruta2021 Naucalpan

Naucalpan, con casi un millón de habitantes, sus casi cinco mil millones de pesos de presupuesto y su vecindad con la capital del país, es uno de los municipios más codiciados del Estado de México. Después de muchos años de haber formado parte del corredor azul, los municipios conturbados con gobiernos panistas durante años, en 2018 lo ganó Morena como parte del fenómeno López Obrador y con una candidata de alto perfil. Patricia Durán Reveles, miembro de una familia de enorme arraigo en Naucalpan -su hermano José Luis gobernó dos veces- dejó las filas del PAN para encabezar a la candidatura morenista y ganó.

Patricia Durán Reveles busca reelegirse el próximo 6 de junio y encabeza las encuestas. Los datos más recientes de Opinión Pública, Marketing e Imagen y Social Reserach Solutions para Heraldo Media Group la colocan con 42.1 por ciento de las preferencias. Le sigue muy de cerca Angélica Moya Marín, del la Alianza PAN, PRI Y PRD, con 41.1 por ciento.

Angélica Moya Marín también busca repetir en la Presidencia Municipal de Naucalpan. La pregunta es si los naucalpenses tendrán memoria. Durante su gobierno (2003-2006) se disparó el endeudamiento del gobierno local. Los datos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), indican que la deuda creció en 842 millones 666 mil pesos en los tres años del gobierno de Moya Marín. Recibió una deuda de 1mil 887 millones 256 mil pesos, que incluía compromisos a corto y largo plazo. Tres años después, dejó el saldo en 2 mil 729 millones 923 mil pesos, un saldo sin precedentes.

Durante el gobierno de Angélica Moya Marín, la deuda de Naucalpan creció 769 mil 557 pesos diarios, es decir, 280 millones 888 mil 666 pesos cada año. Pero eso no fue todo. Ese endeudamiento no se utilizó para saldar compromisos con la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) por 600 millones de pesos, ni con la Compañía Luz y Fuerza del Centro, por 80 millones de pesos. Entonces argumentó que no era posible cuantificar el monto de esos adeudos.

Quince años más tarde, cuando la deuda que dejó se sigue pagando, Angélica Moya Marín quiere volver a gobernar Naucalpan.

BON APPÉTIT

Gabriela Gamboa Sánchez, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, para reelegirse como presidenta municipal de Metepec, Estado de México, tardó más de doce horas en responder a las gravísimas acusaciones en su contra. Su adversario de la Alianza PRI, PAN, PRD, Fernando Gustavo Flores, la denunció tras recibir un audio donde se escuchan amenazas contra su hija.

Inexplicablemente, Gabriela Gamboa Sánchez esperó muchas horas para deslindarse del caso. Dice que el audio fue alterado y negó haber amenazado a la hija del candidato puntero en las encuestas. Los últimos datos de Opinión Pública, Marketing e Imagen y Social Reserach Solutions para Heraldo Media Group, lo colocan en una delantera que parece definitiva con 53.4 por ciento. Gabriela Gamboa Sánchez tiene el segundo sitio con 23.2 por ciento. ¿Tendrá eso al go que ver con las amenazas?

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

PAL