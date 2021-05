Ruta2021 CDMX sin sobresaltos

Estamos a 13 días de las elecciones intermedias que serán históricas por todos los datos numéricos y estadísticos tantas veces repetidos, pero, además, por una injerencia sin precedentes del Presidente de la República y por la violencia política y del crimen organizado que están presentes.

La segunda encuesta de las 16 Alcaldías que se renovarán en la Ciudad de México de Opinión Pública Marketing e Imagen y Social Research Solutions, publicada en todas las plataformas de Heraldo Media Group, refleja dos conclusiones interesantes y sorprendentes. La primera es que Morena sigue siendo una opción sólida en las preferencias electorales de los capitalinos. Suena a obviedad, pero más adelante explico por qué. La segunda es que el sentimiento social no siempre se refleja en la boleta.

Sorprende que Morena siga acaparando las preferencias electorales porque, para empezar, gobierna la capital del país. Gobernar siempre desgasta a cualquier partido o personaje político. También, porque la tragedia por el desplome en la Línea 12 del Metro, que costó la vida a 27 personas, no le hizo mella, según la encuesta. Si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría 10 alcaldías y está peleando el primer lugar -empate técnico- en cuatro más. Sólo hay dos que perderá: Cuajimalpa y Benito Juárez.

Además, la aprobación de Claudia Sheinbaum, al frente del gobierno de la Ciudad de México, prácticamente no se movió.

Queda claro que los electores, al menos hasta el momento de la encuesta, entienden que la tragedia en el metro es un tema de gobierno y no partidista. Contra lo que muchos analistas y políticos pronosticaron, los votantes no están castigando a Morena por el desplome del metro. Discriminan lo administrativo/operativo de lo político/ideológico. A ver si la velocidad de las investigaciones, el resultado de los peritajes y el deslinde de responsabilidades no alteran esa ecuación.

Contrario a lo que ocurre, por desgracia, en muchos lugares del país, el ambiente político en la Ciudad de México ha sido tranquilo hasta hoy. Los candidatos y sus equipos han podido hacer campaña en santa paz, sin incidentes importantes, ni violencia. La tendencia muestra que este proceso electoral 2021 terminará con alrededor de medio millar de agresiones a políticos y al menos 80 muertos. Veracruz y Guerrero son los estados que encabezan la lista de la violencia política.

La crispación que se vive en las campañas de otros estados del país, alentada todas las mañanas desde Palacio Nacional, no está permeado en la Ciudad de México. No hay reporte de un solo incidente importante, amenaza o agresión a ningún candidato o equipo de campaña. Eso es mérito, sin duda, de partidos, candidatos, simpatizantes y de las autoridades de la capital del país. Alteraron más el orden las protestas de candidatos y simpatizantes de otros estados que vinieron a protestar al INE. Un ambiente así contribuye a que el día de la elección más gente acuda a votar. Ojalá que así sea.

Por ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

