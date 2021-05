Los hijos predilectos

Mienten quienes dicen que el gobierno no ha apoyado a ningún sector. El populismo destructor también tiene a sus hijos predilectos. Están en un sector que nunca soñó tener el respaldo del que goza. No lo imaginaron ni en sus sueños más locos. Ese sector ha crecido un 100 por ciento: en 2018 dominaban 20 por ciento del territorio nacional, ahora tienen el 40 por ciento, de acuerdo con estimaciones hechas en Estados Unidos, donde casi siempre tiene datos confiables.



A diferencia de los periódicos y periodistas, intelectuales, empresarios, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, los miembros de ese sector nunca reciben críticas en los montajes mañaneros. Al contrario, varios de sus representantes han sido adoptados por el partido oficial y lanzados como candidatos para las elecciones del próximo 6 de junio, uno a gobernador, algunos para diputados, otros para presidentes municipales.



Ese sector, dice el presidente, es pueblo, no son fifís ni conservas, no son hipócritas ni reaccionarios. Por eso reciben abrazos, no balazos. Faltaba más. Al igual que Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, son protegidos por un manto de impunidad. Hagan lo que hagan, nadie del gobierno se mete con ellos pues, se sostiene al más ato nivel, “si vamos al ojo por ojo, todos vamos a quedar tuertos”, y eso sí que no, ellos deben tener los ojos bien cuidados y bien abiertos.



A diferencia de los empresarios agrupados en la Coparmex o cualquier organismos del sector privado, ese sector nunca recibe críticas por sus ganancias abusivas ni se le pide moderarlas. Y conste que es el sector con más ventajas de todos pues, por ejemplo, un kilo de mercancía que vale mil dólares a pie de fábrica se revende en Estados Unidos a 25 veces su valor, en Europa a 47 veces y en Asia en 79 veces su valor, según los expertos que saben de mercados internacionales.



A diferencia de las familias de las víctimas por el colapso del Metro, para ese sector sí hay deferencias presidenciales; ahí sí se conmueve, según expresión propia, el corazón presidencial. Pobrecitos. “Estar de por vida en una cárcel hostil, dura e inhumana, pues sí conmueve”. A diferencia del trato que se otorga a los padres de niños con cáncer, el presidente se baja de su camioneta para ir a saludar a la mamá de un líder famoso, y se va a echar taco con sus abogados. Hasta les pone tres secretarios de Estado para que le ayuden en sus trámites.



A diferencia del contribuyente normal –pongamos un profesionista que tiene un salario por honorarios de 20 mil pesos mensuales-, a los miembros de ese sector nunca le llegan requerimientos del Sistema de Administración Tributaria, no tienen atascado su buzón fiscal de comunicados para vayan a pagar sus impuestos.



Ese sector predilecto del régimen, los cárteles del narcotráfico, han crecido como nunca. Es el único al que dejan hacer y dejan pasar. Es el imperio del narco.

POR FERNANDO HERRERA ÁVILA

VOCERO DEL PAN

@FHERRERAAVILA

MAAZ