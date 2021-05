México es más, mucho más

Se habla de transformar mientras se destruye. Todos deseamos mejorar y no destruir, deseamos cambiar lo que no funciona o funciona mal, deseamos futuro y no atraso. El mundo es otro, todo cambió, los mexicanos por nuestra parte, vemos mucho más lejos que lo que ve el gobierno. También es nuestra prioridad la atención a la población menos favorecida y marginada, pero sobre todo sabemos que eso será atendido por los mexicanos que trabajan y saben crear valor. México por su población y sus recursos es más grande y mira a largo plazo, los gobiernos que son accidentales priorizan el corto plazo. Esos, mientras están vigentes, a todos nos afectan sus acciones, pero cuando se desgastan, sus decires y acciones quedarán encapsuladas y olvidadas.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

dza