Tensión en el rostro del Presidente

Los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador están bajo supervisión presidencial. Hay una transformación de fondo en lo que significa ser un servidor público, un secretario, un subsecretario.

Antes –relata Jesús Ramírez Cuevas– ejercían a plenitud su poder, muchas veces sin rendir cuentas, sin informar al titular del Ejecutivo. Ahora hay un seguimiento permanente de su acción con lo cual a veces se producen desencuentros o ciertas tensiones normales en un grupo de trabajo.

La conversación con el vocero presidencial corre con rapidez. La imagen de un AMLO enojado sale a relucir. El exdirector de Regeneración explica:

“En las coyunturas electorales en este país se polariza la vida política, se polariza la vida en los medios, se exageran por todas partes lo temas para sacar raja política. El Presidente está en el debate público, incidiendo en la vida real y ve una ofensiva de los poderes fácticos, de la oposición, en acuerdo con los medios”.

Esto genera circunstancias de tensión. Eso también lo refleja luego en el rostro o en ciertas frases, aunque las diga jocosamente, como ‘¡al carajo!’. No lo dijo enojado –asegura– sino como diciendo ‘¡ya!’; es una expresión tabasqueña…”.

– ¿Cuál es la diferencia frente a lo que pasó en Tlahuelilpan, a donde sí fue?

– Hablamos de los dos primeros meses de gobierno. Empezábamos. Tenía que ver además con una de las políticas públicas más relevantes de ese momento, que era la lucha contra el huachicol. No se sabían las dimensiones de la tragedia, estaba en proceso la respuesta de Protección Civil, de la Sedena, etc. Fue incluso a supervisar que las cosas se hicieran y se atendiera a la gente. Estaba ejerciendo el liderazgo y el gobierno.

En el caso de la tragedia de la Línea 12, este papel lo jugó la jefa de Gobierno, que es la que tenía información de primera mano.

– Las Mañaneras se han convertido en un medio de comunicación propiamente.

Como tal, ¿no deberían de dar derecho de réplica a quienes el Presidente señala?

– Yo creo que sí, como debe ser en cualquier espacio. En las conferencias se les abre las puertas a los comunicadores, pero también a las víctimas en algunos casos. Y si fuere el caso, de algún actor político que quiere su derecho de réplica, las puertas están abiertas. Nunca las hemos cerrado.

– ¿Se le daría a Liébano Saenz?

– Por supuesto que sí. Esto ayuda al país, rompe mitos, sobre todo, el de la polarización…

– ¿Y por qué a Diego Fernández de Cevallos no?

– Cuando se trata del debate político, el derecho de réplica es en todo caso el debate de argumentos, porque si no también se convierte en un ring la conferencia, en un set de disputa entre dos o más actores, en lugar de ser un lugar de deliberación y de exposición del gobierno. Aquí la idea es que sea un debate público, que se responda a argumentos más que a las personas… Si Diego Fernández de Cevallos tiene medios de comunicación vastos para comunicar lo que él cree y el Presidente le responde y él contrarreplica y se vuelve un diálogo…, me parece muy importante que esto pueda suceder más allá de si se presenta o no físicamente en la mañanera”.

– El derecho de réplica debe ser en el mismo espacio y mismo lugar.

– Eso habría que pensarlo, porque es la conferencia del Presidente. No se ha construido esa opción-, apuntó el vocero durante la charla con El HeraldoTV.

GEMAS: Reproche de Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “A pesar de que la situación en el terreno se agrava, día a día, este Consejo todavía no ha sido capaz de pronunciarse (sobre los recientes ataques entre el Gobierno de Israel y Hamas en la Franja de Gaza)”.

