El dilema de Estados Unidos

En términos políticos, el tema de migración está en el centro de un complicado debate en Estados Unidos, tanto respecto a la conveniencia de permitir la entrada de más migrantes como a la forma de hacerlo.

Pero el hecho es que hoy por hoy, EU necesita población para evitar un estancamiento futuro, según información de la Oficina del Censo.

De acuerdo con los datos del censo de 2020, el crecimiento de la población estadounidense es el más lento desde la Segunda Guerra Mundial. Según el Banco Mundial y la Oficina de Referencia de Población, para 2018, la tasa de fertilidad total de EU ha caído a alrededor de 1.73, como ocurre en países como Dinamarca y Reino Unido.

El problema es que esa tasa de natalidad no ayuda a EU como potencia. Para citar a un analista de la agencia Bloomberg, "el país no se está encogiendo todavía, pero si no corregimos el rumbo, seguramente nos estancaremos en tamaño".

Y eso implica menos trabajadores para sostener a una población que envejece, menos creadores, menor crecimiento económico y más conflictos políticos por beneficios sociales.

El hecho es que Estados Unidos ha usado tradicionalmente la migración para compensar sus necesidades de población. Pero una buena parte de los estadounidenses desconfía de los migrantes, especialmente cuando no son europeos blancos, preferentemente anglosajones y protestantes.

Pero en términos generales, los europeos occidentales ya no parecen muy dispuestos a migrar y la Unión Europea resulta una opción cercana e importante para los europeos del este y de la región de los Urales. Para un país que está dispuesto a discutir interminable y dialécticamente sobre quien es una persona y quién es o puede ser un estadounidense.

"Como individuos, queremos proteger nuestra identidad, costumbres y prerrogativas económicas. Como estadounidenses, somos frecuente y orgullosamente agresivos para ello y sin embargo, como país, tenemos un hambre voraz por nueva sangre, nuevos trabajadores, nuevas mentes y nuevas perspectivas", escribió hace 20 años Howard Fineman en su libro Las Trece Discusiones Estadounidenses.

El hecho es que EU se encuentra hoy en una especie de encrucijada. Su crecimiento demográfico es insuficiente, pero admitir más migrantes siempre ha producido debates políticos y tensiones sociales. Peor aún, buena parte del crecimiento demográfico proviene de las minorías afroestadounidense, latina y asiática, reforzadas además por migrantes provenientes de África, América Latina o Asia.

La ironía y el dilema que enfrenta EU es simple: el menor crecimiento de la población es una realidad en la mayor parte del mundo desarrollado, así como en China, donde los datos mostraron que el incremento demográfico promedio durante los últimos 10 años fue de solo 0.53%, el más lento en décadas.

Pero EU ha tenido y tiene, en la inmigración, una solución casi perfecta para mantener el crecimiento de su población y su estatus de potencia. Sólo les falta resolver cómo aceptarla.

