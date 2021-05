Desempeño de OMV en el Mercado Móvil

Desde hace casi siete años los Operadores Móviles Virtuales (OMV) han incursionado en el mercado móvil mexicano, posicionándose como una alternativa competitiva y distinta a las ofertas disponibles por parte de los operadores tradicionales y/o que poseen una concesión, recursos espectrales e infraestructurales.

La disponibilidad de mayores capacidades para la comercialización de servicios móviles, vocación de los OMV, ha impulsado su huella en este competido y dinámico mercado, sobre todo para el segmento móvil prepago, donde se establece 82.2% de los usuarios móviles en México.

Al primer trimestre de 2021, se alcanzaron un total de 126.6 millones de líneas móviles totales, que equivale a un coeficiente de adopción de 100% entre la población en México. Entre estas, 4 millones corresponden al conjunto de los OMV, es decir, 3% del total de las líneas en el mercado. En términos de ingresos, el segmento móvil contabilizó un total de $70,663 mdp en el primer trimestre de 2021 (1T-2021), de los cuales $656 mdp son atribuibles a la oferta de los OMV, esta participación se duplicó en el último año.

El avance de los OMV fue acelerado durante el año pasado donde la pandemia de COVID-19 comenzó a causar estragos a la economía de los mexicanos, tanto en líneas como en ingresos al alcanzar tasas de crecimiento de 53.1% y 121.1%, respectivamente, crecimientos muy superiores a las registradas por el resto de los oferentes en el mercado.

Los precios asequibles y una diversa y abundante oferta de servicios específicos han sido elementos que estos jugadores han empezado a utilizar para distinguirse radicalmente de los operadores tradicionales, al constituir y hacer disponible en el mercado ofertas atractivas para el consumidor mexicano.

En cuánto a la distribución del mercado de los OMV, varios jugadores en el mercado alcanzan una participación de mercado significativa en líneas frente a sus competidores, este es el caso de FreedomPop con 31.1% del total, OUI con 21.7%, Oxxo Cel 2.1% y el conjunto de operadores operando bajo la infraestructura de Altán (izzi móvil, Mega móvil, bait, PilloFon, entre muchos otros) con una ponderación de 29.7%.

Vale la pena señalar que los OMV, a pesar de ser tradicionalmente de prepago, han tenido un crecimiento importante en líneas de pospago. Altán, quien alberga a algunos OMV enfocados a pospago sumó, en el 1T21, 52.4 mil usuarios en esta modalidad de pago, mientras que Telcel, durante el mismo trimestre, solamente 21 mil. Ahí una de las posibles razones del golpeteo mediático que vimos en las últimas dos semanas en contra de la Red Compartida.

Es importante que se siga procurando la competencia de estos operadores en el mercado móvil y protegerlos de regulaciones sin sentido que generan costos innecesarios a estas empresas. Por ejemplo, en el caso de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) con modelos de negocios 100% digitales, es decir, que no cuentan con establecimientos físicos para la recolección de datos, no podrían cumplir con las obligaciones impuestas por el PANAUT. Es importante no crear estas barreras al desarrollo de estos y otros competidores, en detrimento de la competencia efectiva en el mercado móvil.

POR GONZALO ROJÓN

COLABORADOR

GONZALO.ROJON@THECIU.COM

@GROJONG

PAL