¿Por qué no la despiden?

A una semana de la tragedia en el Metro, en la que murieron 26 personas, es inentendible que la titular del STC siga en el cargo. Resulta injustificable e inexplicable que Florencia Serranía permanezca inamovible.

Serranía colecciona un cúmulo de fallas en sus 29 meses al frente del Metro, donde la constante parece la falta de mantenimiento. Pero el derrumbe de un tramo elevado en la Línea 12, supera cualquier límite y la sitúa en el terreno de la negligencia criminal.

Aunque asegure que “sólo” es la directora (10/1/2021), ¿quién, sino ella, es la máxima responsable del funcionamiento del STC? ¿Quién, sino ella, tendría que ser garante de la seguridad de los millones de usuarios diarios? No sólo vecinos y usuarios denunciaron peligros en el tramo elevado que se vino abajo, los propios trabajadores del sindicato de Trabajadores del STC avisaron por escrito a la directora del Metro. Por eso la han denunciado penalmente. La acusan de homicidio culposo, lesiones y actos de corrupción.

De origen, está impedida para estar donde está. Tiene un evidente conflicto de interés, al ser fundadora y directora de la empresa Urban Travell Logistics –que ha gestionado diversos Cetram–, accionista de Operadora de Trenes Mercurio, y mantener nexos con Mercurio Leasing, Audingmex, Adingtraesa, Didimex y Grupo Prodi. Es empresaria privada dedicada a proyectos de transporte público y al mismo tiempo dirige el Metro.

Como empresaria, gana cinco veces su salario de servidora pública. Según su propia declaración patrimonial, obtiene 110 mil 335 pesos mensuales como directora del Metro, pero 507 mil 55 pesos por actividades no transparentadas que, llevan a pensar, corresponden a ingresos privados.

Su elevado ingreso personal, contrasta con las reducciones en el presupuesto del STC que pasó de 19.4 mil millones de pesos en 2018, a 15 mil millones en 2021. Una reducción de 22.6 por ciento.

Pero no sólo se redujeron los fondos, también hay subejercicio: no hizo uso de 587 millones de pesos (fuente: GCDMX). Es inevitable pensar que esos 587 millones de pesos hubieran servido, por ejemplo, para realizar estudios técnicos necesarios que previnieran riesgos en la operación de tramos elevados de la Línea 12, como el que colapsó.

¿Por qué no se usaron? No hay explicación de Serranía porque, ella “sólo” es la directora. Tampoco la hay sobre la desaparición de la oficina de Gestión Integral y Riesgos o la ausencia de una persona que hiciera las funciones de subdirector de mantenimiento del Metro durante dos años, lo que derivó en que ella se autonombrara en ese cargo. “Yo soy la subdirectora de mantenimiento”, dijo ante diputados en noviembre pasado, “para dejar de escuchar (quejas), porque ni modo que me queje de mí misma”. Tendría que irse ya. Su lugar no está en la dirección del Metro, sino en el banquillo de los acusados. No resiste la mínima revisión. Ni ella, ni sus oscuras relaciones empresariales, ni mucho menos su gestión que ha cobrado decenas de vidas.

Su permanencia es inentendible, porque encarna todo lo contrario a lo que en el discurso dice ser la 4T.

Está visto que Serranía no se irá. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum tiene que echarla. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Cuándo será destituida?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

