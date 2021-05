El errático manejo de la tragedia en la 4T

El colapso en la Línea 12 del Metro y la muerte de 26 personas es una de las peores tragedias para la Ciudad, pero también uno de los momentos más críticos para la 4T, tanto, que desde Morena prevén un impacto negativo en las elecciones.

Hasta antes del “accidente”, calculaban una participación ciudadana de 42% en los comicios; sin embargo, hoy creen que ese porcentaje será menor. Pero eso no es lo peor para Morena. Esperan que sus preferencias disminuyan en la CDMX y algunos municipios del Estado de México. De acuerdo con el Instituto Electoral de la capital, cada vez se cierra más la contienda en al menos seis alcaldías: GAM, Cuauhtémoc, MH, Álvaro Obregón, Coyoacán y VC.

Anticipan también una baja en la votación para la renovación del Congreso local, con el riesgo de que pierdan su mayoría calificada no sólo en la CDMX, sino también a nivel federal.

Y ahí es donde se prendieron los focos de alerta en Palacio Nacional. Al presidente López Obrador le importa más la elección para renovar la Cámara de Diputados que las 15 gubernaturas o las alcaldías de la ciudad. Según fuentes de la Presidencia, en los próximos días tendrán el resultado del análisis que hicieron sobre el impacto del “accidente” del Metro, de cara a los comicios. Pero no hay que ser tan docto para concluir que el manejo de la tragedia ha sido errático.

A pesar de las apariciones públicas del jefe del Ejecutivo, los familiares de las víctimas no han sentido su respaldo, mucho menos empatía. Decir que el Presidente no acudió al lugar porque no es su estilo, resultó inverosímil. Incluso, una falacia. Hay que recordar que el 22 de mayo de 2001, cuando chocó el tren ligero y dejó un saldo de 39 lesionados y un muerto, AMLO acudió al lugar como jefe de Gobierno.

Esa es la mejor muestra de que le ganó más la displicencia que la solidaridad con las víctimas, por lo que valdría la pena recordar también lo que pasó en España con el 11-M de 2004. Aquel atentado terrorista, que dejó 192 muertos y cientos de heridos en el Metro de Madrid, provocó además la estrepitosa derrota del Partido Popular, el favorito de las encuestas.

La terquedad y las mentiras del entonces presidente, José María Aznar, tratando de atribuir a ETA los atentados del 11-M fueron la causa del regreso del PSOE al poder. Hoy, Morena y AMLO enfrentan un desafío muy parecido, pero todo hace pensar que nada los hará cambiar de opinión en torno al manejo de la tragedia.

Lo único que queda es vernos la cara el 6 de junio en las urnas. Esa será la mejor encuesta sobre el desempeño de la 4T frente a esta y otras desgracias.

•••

En el Senado no hay dudas: la Suprema Corte declarará inconstitucional la reforma al Poder Judicial, que pretendía ampliar dos años el periodo de su presidente, Arturo Zaldívar.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El poder cree que las convulsiones de sus víctimas son de ingratitud”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

GDM