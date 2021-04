Espacio aéreo. El nuevo conflicto

Como si nos faltara algo, en las últimas dos semanas han destacado las reacciones de vecinos del sur y poniente de la Ciudad de México por las nuevas rutas de aproximación de las aeronaves que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Desde el 25 de marzo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano implementan la primera fase de tres, del rediseño del espacio aéreo de la capital de la República con el único objetivo de abrir espacio para aterrizajes de despegues de llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles construido a capricho por el presidente Adres Manuel López Obrador en la base militar de Santa Lucía y con la expectativa de una operación simultánea con la actual terminal aérea, tema en el que instancias como OACI y MITRE han insistido que no es recomendable ante el elevado riesgo de colisión.

Sin importarle esa realidad, el presidente ha ordenado que se rediseñen las aproximaciones para “demostrar” que sí se puede. Ahora los aviones enfilan al aeropuerto desde el norte en una ruta exactamente entre los aeropuertos de Toluca y Santa Lucía para doblar hacia el AICM sobre Cuajimalpa y Huixquilucan. En la ruta sur las aeronaves entran al Valle de México sobre Xochimilco, luego Tlalpan, sobrevuelan Ciudad Universitaria con el fin de esquivar el terreno montañoso del Ajusco y el Xitle y dirigirse al aeropuerto sobre las colonias las Águilas y San José Insurgentes.

Los vecinos de estas colonias en Ciudad de México y Huixquilucan han realizado protestas mediáticas por la presencia continua de las aeronaves por el ruido que antes no se escuchaba, pero sobre todo por la afectación a la plusvalía de las zonas impactadas. Enrique Vargas del Villar presidente municipal de Huixquilucan ha sido el primer servidor público en señalar la posibilidad de amparos ante el impacto en el valor de la vivienda en las colonias afectadas.

Entrevisté en el Heraldo Radio al capitán José Suárez Valdez vocero de la Asociación Sindical de Pilotos aviadores quien me dijo que si bien están en conocimiento de las quejas de los vecinos, hasta el momento no pueden dar un posicionamiento sobre la opinión de los pilotos aviadores, ya que con trece días de operación aún se encuentran en la etapa de evaluación de pros y contras del rediseño, aunque en primera instancia consideró que no les representa mayor complicación el hacer uso de las nuevas rutas. Explicó que aun falta por saber cómo se comportan las aeronaves en verano con lluvias y tormentas y la forma de enfrentar eso retos. Esa era otra ventaja de Texcoco. Las aeronaves hubiesen tenido menor presencia en los cielos de la capital.

Corazón que sí siente. La equidad de género es una realidad en México. El colectivo 50+1 fundado por María Elena Orantes ha logrados presentar por encima de la ideología, las propuestas de mujeres líderes. Enhorabuena.

