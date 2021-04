Vacunas sin vacuna

Entre una jeringa sin contenido y otra que no se aprecia siquiera que el enfermero oprima el émbolo, el tema de las vacunas sin vacunas será la discusión de esta semana.

¿Por qué, para qué, quiénes más lo están haciendo? ¿Dónde están las dosis no aplicadas? Que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) responda que fue un error y que una enfermera fue retirada del servicio, no es explicación suficiente.

Javidú aplicaba agua, ahora no aplican nada, el circo apenas empieza. ¿Se acuerdan de David León, el extitular de Protección Civil federal, grabado cuando entregaba un paquete de dinero en lo oscurito a Pío, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador?

Pues resulta que después del penoso balconeo, León Romero sigue siendo el mandamás de la dependencia, y que dejó bajo sus órdenes en los dos pilares de la entidad a sus incondicionales Óscar Zepeda Ramos, en Protección Civil, Enrique Guevara Ortiz, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), y a Rubén Núñez, como secretario particular de la “titular” del organismo, Laura Velázquez Alzúa, a quien como el chinito la dejaron nomás milando.

Todo cambia para no cambiar...

Será Morena quien deberá responder por el tema de los gastos de precampaña no presentados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), me dijo hace unos días Raúl Morón Orozco, el aún candidato de la 4T al gobierno de Michoacán, confiado en que el partido subsanaría el error que podría costarle la candidatura, como a varios de sus compañeros.

Sin embargo, contrario al caso de Félix Salgado Macedonio, el consentido del Presidente para Guerrero, al profe Morón ya le están

buscando sustituto y uno de ellos podría ser el expanista Germán Martínez Cázares.

Para Morena el gobierno de Michoacán es vital en su proyecto político rumbo a 2024, y si para ello hay que cambiar de caballo a

mitad del río, lo harán sin dudarlo. La pandemia y el desastroso manejo de las finanzas públicas en nuestro país, han llevado a 13 millones de mexicanos a la pobreza laboral.

En comparación con 2019, en 2020 más mexicanos han registrado una sensible baja en su nivel socioeconómico y menos lograron ascender, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que agrega que, con el aumento del trabajo en casa, las mujeres han sido las más afectadas.

A principios del año pasado, 5.5 millones de mujeres no pudieron buscar empleo porque ya tenían uno no remunerado en casa, y para diciembre de 2020, ese grupo social llegó a 5.8 millones.

En otra perla de la corrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Cynthia Maribel Leyva Roa, jefa de departamento en en Centro Nacional de Desarrollo de Talentos de la dependencia, se brincó olímpicamente la fila y pidió que la vacunaran contra el COVID-19 con una dosis de Sputnik V, destinada a los atletas que irán a los juegos olímpicos de Tokio, Japón.

“La jefa me llamó para que me vacunen”, dijo Leyva, presumiendo su cercana relación con Ana Gabriela Guevara. ¿Pos no que los de la 4T no son iguales?

Cómo se extraña diciembre pasado cuando la gasolina Premium estaba en 17.45 pesos el litro, porque hoy ya alcanzó hasta los 22.53 en la Ciudad de México. Del gas LP ya ni hablamos, con un alza anual de hasta 53.19 por ciento. ¿Dónde estará la senadora Citlalli Hernández, la del litro de gasolina a 10 pesos? Siguiendo el ejemplo del doctor Hugo López-Gatell, disfrutando en un destino de playa en plena pandemia, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, presume en redes sociales fotos con su familia vacacionando en exclusivo resort de Aspen, Colorado, en Estados Unidos.

El tema no es el lujo, sino la austeridat republicana que tanto pregona la 4T.

POR ENRIQUE MUÑOZ

