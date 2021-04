"La cumbre climática es un tema de gran relevancia e importancia para el futuro de nuestra sociedad. No se entiende el porqué de la superficialidad con la que acudimos a la reciente convocatoria. La agenda de un estadista particular, por más intensa que pudiera estar, no disculpa la presencia debida y la oportunidad de fijar la posición del país. La crisis climática nos afecta a todos y en esa materia no hay fronteras. En contraste, la indiferencia o el desdén por esos y otros temas globales, sí nos aísla. No podemos actuar con visión local en un tema global. Tampoco podemos ser indiferentes y descuidados en las relaciones con otros países".

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

PAL