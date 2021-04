Contrapesos necesarios

"Cuando una autoridad no tiene contrapesos no puede mejorar y depurar sus propias visiones y criterios. Cuando una autoridad actúa sin previa reflexión sobre sus actos, con frecuencia enfrenta complicaciones y su gestión se hace torpe. Cuando se gestiona de esa forma siempre le faltará razón, se impondrá a la fuerza y si algo lo reta, lo elimina. Cuando una autoridad ejerce el poder de esa forma se van generando las condiciones para un desenlace no deseado y se crea al monstruo que lo destruirá. Los contrapesos son útiles y convenientes para todos, incluso para el gobierno de turno."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

