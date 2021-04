"El mal tiempo pasará, pero los estragos del mismo permanecerán. Así como un cambio y transformación en positivo no produce efectos inmediatos, tampoco se puede esperar una pronta recuperación después de la destrucción del tejido social y la confianza. Es más grave la falta de unidad social que el deterioro económico. Un estadista -y no sólo un político exitoso y perseverante- tendría que admitir que un país no se construye sobre visiones, sino sobre los cimientos institucionales. No debemos darle a ninguna persona más poder que a una institución. Estaríamos cambiando lo esencial por lo accidental. Protejámonos del mal tiempo y recuperemos la confianza en nuestras instituciones, que al final del día es protegernos y confiar en nosotros mismos."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

