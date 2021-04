Estilo obscuro. Estilo oscuro, pensamiento obscuro, así reza una sentencia de Azorín respecto a los estilos literarios. Sin embargo, esta sentencia se puede perfectamente extender a la forma de gobernar. Cuando no se pueden transparentar los planes o las verdaderas intenciones, o cuando no se conoce cómo, o no se quiere asumir las consecuencias de sus planes, se acude al discurso obscuro, repetido y nada lógico. El verdadero propósito es no decir, sin embargo los actos, dicen mucho y más de aquello que no se atreven a comunicar. El discurso uno, las intenciones otras. Los actos, sin embargo, denotan la obscuridad y doble propósito que vive detrás.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

