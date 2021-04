Nuevas denuncias contra diputado Saúl Huerta; no se ve para cuando su desafuero

Aparecen nuevos testimonios de abuso sexual en contra del todavía diputado federal morenista Saúl Huerta, quien ofrecía trabajo, clases de inglés y hasta formar parte de su equipo político a jóvenes que lo siguieran. Su más reciente víctima, de 15 años, reveló que Huerta había abusado de al menos otros tres jóvenes, 2 de ellos menores de edad, en el estado de Puebla. Uno de ellos, de 17 años, acusó a Huerta de haberle ofrecido trabajo como chofer, pero también fue víctima de intoxicación y sujeto a ver videos con contenido gay en la camioneta de Huerta y en un temazcal al que fue llevado sin su 0consentimiento. Ya es lunes, a ver si hoy por fin el diputado, su partido morena o la cámara baja deciden desaforarlo para que enfrente la justicia como lo que es, un depredador sexual.

Llueven las protestas contra la APROBADA ley que exige a los usuarios de telefonía móvil poner su información personalísima a disposición del nuevo Padrón Nacional de Usuarios, y no es para menos. ¿A disposición de quien estarán datos como INE, curp, nombre, domicilio y sobre todo, datos biométricos como huellas digitales y rostro? La desconfianza no es gratuita, si consideramos que a esa información podría tener acceso la Secretaría de Seguridad Federal, cuyo subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, fue señalado y multado con 25 mil pesos en 2016, como responsable de ¡haber filtrado el padrón electoral a una empresa privada! Por cierto, para arrancar este padrón de telefonía móvil, todavía no se cuenta con 700 millones de pesos que, como mínimo, va a costar la ocurrencia.

No extraña que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya advertido a sus ciudadanos no viajar a México, si siete de las diez ciudades más peligrosas del mundo están precisamente en nuestro país, según el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 2020. La lista del uno al diez la encabezan Celaya POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO con 109 homicidios por cada 100 mil habitantes, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Ensenada, St.Louis (EU), Uruapan, Feira de Santana (Brasil) y Cape Town (Sudáfrica). Para el Consejo Ciudadano que encabeza Antonio Ortega, la violencia que ahoga al país desde 2019 se debe a la peor política de control del crimen, que no actúa contra los grupos criminales bajo el supuesto de que si no se les molesta, ellos se portarán bien y por la aplicación de programas de subsidios, con la esperanza de a cambio de dinero, los delincuentes dejen de operar. En otras palabras, la militarización del país, la Guardia Nacional, la política de “abrazos, no balazos”, la amenaza de acusarlos con sus abuelitas y colocar a una reportera como titular de Seguridad Publica Federal, nomás no ha funcionado.

La buena es que el nuevo billete mexicano de 100 pesos, de diseño vertical, con la imagen de Sor Juana y que empezó a circular en noviembre del año pasado, fue reconocido como el mejor de 2020 por la International Bank Note Society, por lo que el Banco de México recibirá el codiciado premio anual “Billete Bancario del Año”. ¡Enhorabuena!

Con el ojo cuadrado deben haber quedado las autoridades migratorias estadounidenses ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que Estados Unidos otorgue visas, tarjetas de residencia e incluso doble nacionalidad a migrantes centroamericanos a cambio de sembrar árboles en Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Será por eso que en la cumbre virtual sobre medio ambiente, el presidente Joe Biden se ausentó durante el mensaje del mandatario mexicano? Por cierto, el discurso de López Obrador, en el que en lugar de promover energías limpias para combatir el cambio climático habló de ¡PETRÓLEO!, no fue incluido en las ediciones entregadas a los medios internacionales.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

