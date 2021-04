México rompe su propio récord de muertes por COVID-19; los contagios, ahora con bronceado playero

¿Llegó la tercera oleada? México rompió este fin de semana su marca de fallecidos por covid con 2 mil 192 casos y 2 millones 278 mil 420 contagios. Ahora que regresaron de sus vacaciones de Semana Santa, quienes que se han presentado a los quioscos de la salud de la Ciudad de México para hacerse una prueba de covid-19, están resultando positivos al virus en 5 de cada 10 casos. La tercera ola de la pandemia, se dijo hasta el cansancio, viene con todo, hasta con bronceado playero.

Las delaciones premiadas comienzan a surtir efecto. La detención del ex senador panista José Luis Lavalle Maury por el caso Odebrecht es tema que implica a políticos de alto nivel derivado de la colaboración de Emilio Lozoya con la FGR. La importancia de esta aprehensión no radica sólo en en el proceso penal mismo, sino que el concepto de CRITERIO DE OPORTUNIDAD comienza a ser una opción viable para combatir la corrupción. Muchos ex funcionarios estarán poniendo sus barbas a remojar, ahora que Rosario Robles empiece con el desfile de nombres y hechos.

Como consecuencia del aumento en los precios del gas LP, turbosina, diésel y gasolinas Magna y Premium (ésta última subió 8 veces el monto de la inflación en un año), la inflación en México alcanzó su peor mes de marzo en 10 años con una cifra anualizada de 4.67%. El limón por ejemplo subió 25.41% y los pasajes aéreos 22.12% respecto a febrero, según datos del INEGI. Qué tiempos aquellos cuando estábamos tan mal que la Premium estaba a menos de $16.82 el litro.

Una vez más es Estados Unidos quien nos informa sobre el tamaño y el poder de penetración del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora es el Departamento del Tesoro y la DEA quienes revelan una lista detallada de líderes del grupo, su participación en crímenes como el atentado contra Omar García Harfuch en la Ciudad de México o el asesinato de Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta, sus negocios, cuentas millonarias y cómplices. En México, el peligroso grupo opera impunemente en 29 de 32 entidades, ha logrado controlar el mercado de Estados Unidos, el Pacífico norte hasta Hawai, Puerto Rico y acá se pasea a plena luz del día presumiendo su poderío paramilitar en Aguililla, donde el Ejército Mexicano, en un vergonzoso espectáculo, tuvo que salir de huida “para evitar una confrontación”. Lo peor es que en este caso, la 4t no puede alegar que asi le dejaron las cosas porque la expansión de este grupo criminal data de 2020, durante la mayor militarización de la seguridad pública nacional, que supera incluso los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según Amnistía Internacional.

A pesar de haber abierto un nuevo frente de confrontación, ahora contra los médicos y trabajadores de la salud privados a quienes ha negado la vacuna contra covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador mejora sus números de aceptación popular. Según Consulta Mitofsky, de 59.2% de aceptación el sábado 3 de abril, el huésped de Palacio Nacional logra remontar a 60.4% este sábado 10. Habrá que ver como le va esta semana que seguramente, el primer mandatario pondrá mucho de su parte y de su capital político en apoyar al impresentable Salgado Macedonio en su lucha contra el INE.

POR ENRIQUE MUÑOZ

