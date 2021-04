Cascabelea candidatura de Claudia Vivanco

Los dueños de Morena en Puebla, Edgar Garmendia y Carlos Evangelista impusieron todas las diputaciones locales plurinominales e incluso, a Claudia Vivanco para reelegirse a la alcaldía de la Angelópolis. Pero, ahora, Gabriel Biestro, el precandidato perdedor, aliado al gobernador Miguel Barbosa, después del caballazo, alertó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que encabeza José Luis Vargas, sobre el hecho que Claudia se registró “a distancia”, pero no firmó su solicitud. Por ello, no es válida. Abogado barato, palo seguro.

ZACATECAS: Morena consolida su avance por la gubernatura con David Monreal, así como en municipios clave como la capital con Jorge Miranda, quien sumó el apoyo de la senadora Geovanna Bañuelos. Ella destacó que Miranda, cuando fue secretario de Finanzas, mantuvo control de la economía, sin contratar deuda. Por cierto, el candidato morenista por Guadalupe, Julio César Chávez, enfoca sus prioridades a la salud, con lo que estabilizará la economía.

MICHOACÁN: Toda una hazaña la misa de Franco Coppola, Nuncio apostólico, a nombre del Papa Francisco, en Aguililla, en mero corazón violento de la región. Llegó en una camioneta con el escudo del Vaticano, recorrió las calles y fue recibido con mariachis. Envió el mensaje papal de paz y concordia, para la región. No pidió protección, pero ahí sí, el pueblo lo resguardó.

GUADALAJARA: No prende la denuncia contra Pablo Lemus, aspirante por MC a la reelección de la alcaldía. Morena, a través de Yeidckol Polevnsky, va con todo, pero a palos de ciego. El TEPJF, le retachó una queja contra el emecista, por que no es la instancia. Vaya abogados de Morena. En unos estados se olvidan de la relación de gastos de precampaña y en otros, no saben dónde presentar quejas. Y, así quieren gobernar.

QROO: El TEPJF, desnudó trampas de Mario Delgado, líder de Morena, en la entidad. Tres magistrados dieron la razón a Marybel Villegas (Benito Juárez), Sabina Herrera (Isla Mujeres) y Luz Elena Muñoz (Solidaridad). Les habían dicho que estarían en una encuesta, pero no fue cierto. Ese partido tiene hasta el martes, para fundamentar el rechazo de las candidatas.

JALISCO: El lunes pasa la entidad a semáforo verde. Pero, el gobernador Enrique Alfaro, se queja del subsecretario Hugo López Gatell; un día los ponen en amarillo y al otro en verde y lo regresan. Y, tiene razón Alfaro, es un relajo Salud federal.

SINALOA: En un debate con “guion”, la chiquillería busco dinamitar las campañas del morenista Rubén Rocha, y del priista Mario Zamora. Apenas si sabían leer su acordeón que les pusieron. Al final Rocha y Zamora, salieron mejor librados.

REYNOSA: Aunque nadie toma en serio que Carlos Peña Ortiz, aspirante a la alcaldía por Morena, ya que todo mundo sabe que gobernaría su mamá, Maki Ortiz del PAN, actual edil, es lo “menos peor”. El muchacho Carlos González, aspirante por el PVEM, dice que, en el muy lejano caso de ganar, para el festejo invitaría al grupo de rock pesado ochentero, Metallica. Con estos candidatos, el municipio está perdido.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

jram