El médico sólo previene, cura y restablece la salud, "no hace milagros"

Desde luego que, para desempeñarse eficientemente como médico, restaurador de la salud y curador del cuerpo humano, se debe estar debidamente capacitado en todo lo que tiene que ver ello. Sin embargo, además del conocimiento y estudio permanente de éste, desde su formación hasta las enfermedades que lo afectan, mucho tienen que ver los inesperados e ineludibles sucesos de todo tipo en el que, además de la ciencia, depende de la habilidad, práctica y razonamiento lógico del médico llegado ese momento para proceder en consecuencia. Y aun con todo eso, el médico “no hace milagros”.

La preparación, la habilidad y la sabia determinación de cómo tratar e intervenir a un paciente en casos extremos, y hasta complicados, es lo que permite al médico poner en práctica las técnicas de aprendizaje, mismas, que a través del tiempo, lo van capacitando aún más como ese curador de cuerpos. Desde luego que no todo se aprende en las aulas, sino en la jornada diaria y constante. De ahí que, como hemos señalado, la carrera de medicina no acaba con los años de estudios en la escuela; ese es sólo el inicio de una larga jornada laboral y humanitaria de por vida.

La Licenciatura en Medicina, reiteramos, es la carrera profesional que mayor cuidado y supervisión debe tener, no solo por parte de las autoridades educativas, sino también de las instituciones sanitarias, incluso de la misma sociedad, no tanto para ver que se cumpla con los planes de estudio respectivos, sino para que nadie ignore todo aquello que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra vida. Y, porque sabiendo que resulta más caro curar, que prevenir, ese estudiante de medicina debe estar, desde sus inicios, en contacto cercano con la gente para enseñarle a conservar su salud para no enfermarse por falta de conocimientos y recomendaciones para preservarla.

La sociedad demanda hoy, y siempre, la formación de profesionistas capaces, no solo de resolver con eficiencia los problemas de los casos en la práctica médica, sino también de lograr un desempeño profesional ético y responsable. En este sentido, el programa de la Licenciatura en Medicina en la UNSIS contempla, como parte del Modelo de Universidad del SUNEO, una formación basada en valores, entre ellos, respeto a la dignidad humana, solidaridad, compromiso social, honestidad y disciplina.

El programa educativo de la Licenciatura en Medicina de la UNSIS ofrece una formación que se complementa con ciclos clínicos favoreciendo la experiencia práctica desde la base de su aprendizaje, teniendo como principio la relación médico-paciente continua desde el nivel preventivo, curativo y rehabilitador, de acuerdo a las necesidades de la población.

De acuerdo a su perfil profesional, el médico egresado cuenta con bases teóricas en historia y antropología médico, bioética y medicina humanística, psicología médica, salud pública, bases clínicas para el diagnóstico, bioestadística, epidemiología, medicina familiar y medicina comunitaria, las cuales le permiten la adquisición de capacidades y habilidades en los métodos clínico, científico, epidemiológico y humanístico, importantes para su desarrollo profesional.

Esto, con la finalidad de que, en su práctica, realice un diagnóstico de salud comunitario que le permita implementar estrategias de promoción y prevención para mejorar el estado de salud y disminuir los riesgos de enfermar, en el entorno donde se desenvuelve, capacitando y modificando prácticas de riesgo desde la familia, o la población donde pueda ofrecer su servicio.

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM

