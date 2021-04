Conflicto laboral desata ola de rumores

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició el 25 marzo el rediseño del espacio aéreo nacional, para lograr que las rutas de navegación sean más cortas y, con ello, generar ahorros en el consumo de combustible, así como disminuir los tiempos de vuelo, sin embargo, unas semanas después empezaron a correr rumores sobre posibles accidentes, derivados de esta medida.

La jefatura de Seguridad Operacional de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) rechazó “de manera categórica” la existencia de un posible incidente aéreo en la Ciudad de México en días recientes. No hay reporte de pilotos o compañía aérea alguna.

Lo que hizo el gobierno fue investigar de dónde salieron los rumores y, por sus apariciones públicas (sobre todo en medios como El Heraldo de México), detectó que el promotor de los rumores fue José Alfredo Covarrubias Aguilar, uno de los cinco líderes sindicales de controladores de tránsito aéreo. Lo hizo por venganza –según reportes de inteligencia– e intenta politizar un tema laboral, porque fue dado de baja del Seneam, debido a que no cumplió con los requisitos para ser controlador.

No cuenta con licencia aeronáutica vigente, no realizó los cursos de capacitación y no se presentaba a trabajar. Además, su licencia sindical venció el 30 de noviembre de 2019 y, en términos del artículo 88 de las Condiciones Generales de Trabajo exclusivas de los controladores, debía reincorporarse, lo cual no hizo hasta la fecha de su cese. En síntesis: no cumple con los requisitos para ser controlador, lo que exhibe que todos los rumores surgieron de un extrabajador muy enojado con las autoridades. Ahora sólo falta ver que, efectivamente, el nuevo rediseño del espacio aéreo genere más beneficios que problemas.

Pese a la intermediación de Luis Genaro Vázquez, director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, la FGJ-CDMX seguirá las investigaciones contra el diputado Saúl Huerta Corona, de Morena, acusado de abuso sexual en agravio de un menor de 15 años. Si bien es cierto que cuenta con fuero, la autoridad tiene claro que cometió un delito, fue detenido en flagrancia y le echarán el guante en el primer minuto del 1 de agosto, cuando concluya su gestión como legislador. Valdría la pena preguntar a sus compañeros si es necesario que termine su periodo para juzgarlo. ¿Por qué no desaforarlo antes? ¿Qué tan congruente será con esto el partido que promete todos los días la cuarta transformación?

Carmina Regalado, aspirante a la alcaldía de Bahía de Banderas, Nayarit, fue exhibida en un video recibiendo fajos de dinero, al viejo estilo de Carlos Ahumada. De eso no han dicho una palabra la dirigencia nacional ni local de Morena.

