En vilo, Félix Salgado y Raúl Morón

Incierto es el futuro político que depara a Félix Salgado, en Guerrero, y a Raúl Morón, en Michoacán, tras la cancelación de sus registros como candidatos a los gobiernos de sus respectivos estados.

Ya pasaron 12 días del arranque formal de las campañas y ambos permanecen en la incertidumbre, a la expectativa de lo que resuelva en las próximas horas el Tribunal Electoral (TEPJF).

Mueven todos sus hilos para intentar recuperar sus nominaciones y echar atrás la polémica decisión de la semana pasada en el INE.

Según los estrados electrónicos, Morón presentó su impugnación el sábado 17 de abril, en cuyo documento plantea extensos alegatos para su defensa, pero también deja ver que el responsable de la cancelación de su registro es su partido.

“El obligado principal (Morena) desplegó una serie de conductas como el no registro de precandidatos, aviso de no precampaña, que me colocaron en error ante tal obligación que se me ha determinado como incumplida”, dice la cédula electrónica del expediente SUP-JDC-623/2021 que quedó en ponencia de la magistrada Mónica Soto.

Salgado presentó su impugnación ayer, con cinco expedientes acumulados. Y hasta el cierre de esta columna, se desconocía quién será el o la magistrada ponente.

Lo que reiteró Salgado es que su partido no tiene un plan B para Guerrero. “Voy a ser candidato de Morena”, dijo, y externó que tiene mucha fe en que el Tribunal resolverá apegado a derecho.

Con base en los plazos legales, el TEPJF tiene de aquí al 30 de abril para resolver; sin embargo, un alto funcionario me dijo que lo atenderán de inmediato porque las campañas están en curso.

Salgado entregó ayer su impugnación en el INE; la envían al Tribunal este lunes; se le asignará ponencia, para su estudio y análisis; y, después, el proyecto circula entre los magistrados para, posteriormente, resolverlo en sesión. Todo en fast track.

La ruta legal y los trámites burocráticos están muy claros. De lo que no hay claridad ni certeza es sobre el sentido del voto de los magistrados. De ellos depende, sí o sí, el futuro político de ambos candidatos.

•••

Poco o prácticamente nada se ha dicho sobre los candidatos independientes en esta la elección más grande del país.

En el caso de las 15 gubernaturas, sólo hay dos candidatos independientes: José Arturo Segoviano, de San Luis Potosí; y Ramón Alejo Parra Ojeda, de Baja California Sur.

En la CDMX, se inscribieron 13 para contender por una alcaldía, pero sólo fueron aceptados ocho. Por lo que hace a diputados federales, la autoridad recibió 61 notificaciones de intención, pero al final solamente tres lo lograron. Un retroceso total: en 2015, hubo 22 independientes, y en 2018, 38.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Parte de la penitencia es confesar la culpa, conocerla y avergonzarse de ella”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

dza