¿Y dónde están l@s candidat@s del Edomex?

A cuatro semanas de iniciar campañas, ni el PRIANREDÉ ni la coalición Morena-PT-Nueva Alianza han anunciado, formalizado ni mucho menos registrado a las personas que buscarán un puesto de elección en los 125 ayuntamientos del Estado de México.

Acuerdos caídos, cambios en la definición de municipios por género, aspirantes que se pasan al Partido Verde, se regresan al PAN o se suman a Morena: de todo se ha visto en las negociaciones, que se complicaron cuando redujeron espacios para alcanzar una regiduría o sindicatura

En Nezahualcóyotl, por ejemplo, no transitó la propuesta de Carmen de la Rosa, la hija del actual presidente municipal y quien iría postulada por Morena. El asunto, entre otros temas, es que no han definido género para esa alcaldía.

Sin embargo, lo que sí es seguro es que la designación del o la candidata la hará el mismo Juan Hugo de la Rosa, cuyo apoyo resultará fundamental para enfrentar al PRD, que con la alianza con el PAN y PRI postularán al ex alcalde y ex senador Héctor Bautista, con una amplia estructura en ese municipio.

Otro municipio donde no termina de quedar claro a quien le alzará la mano el PRIANREDÉ como su candidato o candidata es Tlalnepantla, donde se tiene oportunidad de ser competitivo frente al partido actualmente gobernante: Morena.

Ahí, la carta fuerte es Marco Antonio Rodríguez, ex alcalde de Tlalnepantla y quien ya es conocido por PRI y PAN, en donde ha militado. Pero la formalización de su candidatura está pendiente hasta que las huestes priistas y panistas del municipio sientan satisfechas sus cuotas.

En donde sí está aprovechando el tiempo el PRIANREDÉ, aunque formalmente no puede hacer llamados al voto, es en Naucalpan. La panista y ex alcaldesa Angélica Moya, toda vez que ahí se logró el acuerdo más rápido, no ha perdido el tiempo y no ha interrumpido sus reuniones con diversos sectores, en donde -cuidadosa de no caer en un acto de campaña anticipado- ha externado la propuesta de la alianza.

En tanto, por Morena, Cuautitlán Izcalli es uno de los municipios donde no han perdido el tiempo. Daniel Serrano, representante del partido ante el IEEM, ya comenzó a hacer o propio, solo en espera de que se formalice su nominación.

Pero, en un estado donde hay 125 municipios, 75 de los cuales se disputarán con alianzas partidistas, estos ejemplos son excepciones, en un mar de incertidumbre sobre quiénes disputarán los ayuntamientos.

MUJERES POR LA PAZ

En Nezahualcóyotl han decidido echar a andar un nuevo programa para la prevención de la violencia de género. A partir de hoy, el gobierno municipal puso a funcionar 80 de un total de 100 células de mujeres, que tendrán la encomienda de compartir cursos y talleres sobre el tema, además de tener una línea directa con la Policía municipal. En un país donde trágicamente crecen las cifras de feminicidios, es una buena noticia.

