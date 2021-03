Se agita la grilla; todo en suspenso

En el Estado de México estamos hoy a 80 días de la elección y, la mayoría de los partidos y sus respectivas alianzas aún no tienen idea de qué pasará en el registro de candidatas y candidatos a los diversos cargos en juego.

Tanto la alianza del PRI-PAN-PRD como la que conformarán Morena-PT-Nueva Alianza no han logrado mantener los acuerdos que, se presumía, tenían a inicios de año.

El PRI, por ejemplo, no ha terminado de definir quiénes serán sus propuestas para las presidencias municipales, no sólo en las 74 demarcaciones en las que irán en alianza con el PAN y el PRD, sino en la mayoría de los municipios. PRD y PAN están por las mismas: aunque los nombres han circulado, aún no se registran, puesto que el convenio de coalición está en riesgo de caerse, y están buscando la posibilidad de rehacerlo ante el IEEM.

Los principales problemas que enfrentan los partidos que conforman ese consorcio son, primero, el reparto de espacios en las candidaturas y, sobre todo, los de representación proporcional y primeras mayorías que, seguro, entran aún como segundo lugar en la elección.

La reforma de ley que partió a la mitad la cantidad de regidurías y sindicaturas -planteada por el senador morenista Higinio Martínez- obligó a renegociar apoyos y fidelidades.

Hoy, grupos locales que calculaban verse representados, en el peor de los casos, con regidores que iban en la planilla de la coalición están escatimando el apoyo ante el riesgo de que, literalmente, ya no quepan en la boleta, por el recorte de espacios, lo que dicho sea de paso, dejará unos 2 mil millones de pesos de ahorros a los ayuntamientos.

En el caso de la coalición “Va por el Estado de México”, mejor conocida como el PRIANREDÉ, los que han enfrentado mayor resistencia son Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca, por poner algunos ejemplos.

En Tlalnepantla, el ex panista y ex Verde Ecologista Marco Antonio Rodríguez no había podido ser ungido como candidato del PRIANREDÉ. Se estimaba que desde la primera semana de febrero se formalizara su candidatura, pero la rebatinga de espacios no le ha dejado iniciar el periplo para tratar de arrebatarle a Morena ese municipio, donde actualmente gobierna Raciel Pérez Cruz.

En Toluca, Raymundo Martínez ha corrido una suerte similar. El priísta, que se espera encabece la coalición contra Morena, no ha sido aún alzado en hombros y no ha podido celebrar la “bufalada” como en los viejos tiempos del tricolor.

Y en Naucalpan, las huestes del priísta cuatro veces aspirante a la presidencia municipal, David Parra (quien será candidato a diputado local), han quedado lejos de espacios seguros de ingreso al municipio, en caso de ganarle a Morena la elección. Este líder sindical no ha dado su brazo a torcer para levantarle el brazo a la panista Angélica Moya, quien -se espera- será quien conduzca al PRIANREDÉ en la campaña y elección del 6 de junio.

Pero en Morena, también se cuecen habas. Este lunes, consejeros estatales reclamaron a sus instancias nacionales que no haya claridad en la selección de candidatos, que exista vacío en la dirección política del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta recriminaron la actuación de algunos de sus diputados en el Congreso local.

María Guadalupe Reyes, Isidro Ocampo, Ernesto Landeros, Dalila Mendoza y Alicia Covarrubias, entre una decena de consejeros, enviaron un oficio a la presidenta del Consejo Estatal de Morena, Bertha Luján, y al presidente nacional del partido, Mario Delgado.

Ahí acusan de indiferencia política el no tener una directriz clara, a días de celebrarse la elección. “Ante lo grave del asunto”, les externan, “solicitamos de ustedes instruyan al delegado Isaac Montoya para que, de manera inmediata, instale una mesa política plural”. Una cosa que es a todas luces cierta, en esa carta, es que aún no hay definidos candidatos ni candidatas de Morena, y la olla de grilla se agita más ante la tensa calma.

POR HUGO CORZO

HUGO.CORZO@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@HUGO_CORZO

avh